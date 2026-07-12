Beşiktaş sonunda mutlu sona ulaştı: İmzayı atmak için geliyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı kadrosuna katıyor.

TROSSARD İÇİN ANLAŞMA TAMAM

Oyuncuyu transfer etmek için yoğun çaba sarf eden Beşiktaşlılar mutlu sona ulaştı. A Spor'un haberine göre Beşiktaş yönetimi transfer için hem oyuncuyla hem de kulübü Arsenal'le anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A GELİYOR

31 yaşındaki futbolcunun hafta içerisinde İstanbul'a gelerek son görüşmeleri yapması ve sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

50 MAÇTA 8 GOL VE 11 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Arsenal formasıyla 50 maça çıkan Belçikalı sol kanat 2 bin 922 dakika sahada kaldı. Trossard bu sürede 8 gol ve 11 asistlik katkı sağladı. Trossard bu sezon Premier Lig'de şampiyonluk yaşadı.