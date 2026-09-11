Beşiktaş sahasında farklı kazandı: Liderlik koltuğuna oturdu

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Emirhan Topçu, 27. dakikada Leandro Trossard ve 82. dakikada İlhan Fakılı kaydetti.

2 GOL İPTAL EDİLDİ

Siyah-beyazlılarda Leandro Trossard, 51. dakikada bir kez daha fileleri havalandırsa da elle oynama gerekçesiyle gol iptal oldu. 55. dakikada da Vaclav Cerny'nin golü daha öncesinde faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş ligde üst üste üçüncü galibiyetini almayı başardı. Erzurumspor ise 2 maç sonra yeniden mağlubiyetle tanıştı.

MAÇ FAZLASIYLA LİDER

12 puana ulaşan siyah-beyazlılar maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 4 puandaki Erzurumspor ise 17. sırada kaldı.