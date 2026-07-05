Beşiktaş mumla arattı

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, kamp döneminin ikinci hazırlık maçında Macaristan ekibi Mosonmagyar ile karşı karşıya geldi. Zayıf rakibi karşısında Siyah - BEyazlılar varlık gösteremedi. Wittmann Antal Park'ta oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

İLK MAÇI MUMLA ARATTI

Siyah-beyazlı ekip, Slovakya kampındaki ilk hazırlık maçında bir diğer Macar takımı Gyirmot ile karşılaşmış ve bu müsabakadan 2-1 galip ayrılmıştı. Söz konusu karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini Ahmet Sami Bircan ve Devrim Şahin kaydetmişti.

KAMP PROGRAMI DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ın Slovakya'daki hazırlık sürecinde farklı rakiplerle test maçları oynamaya devam etmesi bekleniyor. Kulübün, yeni sezona fiziksel ve taktiksel hazırlığını bu karşılaşmalarla şekillendirmesi planlanıyor.





