Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de yaşanan kriz ortaya çıktı: Acun Ilıcalı'ya engel

Süper Lig'in dördüncü haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe öne geçtiği maçta sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

DERBİDE LOCANIN KULLANILMASINA İZİN VERİLMEDİ

Dev derbinin yankıları sürerken Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca krizi devam ediyor. Asist Analiz'in haberine göre; Acun Ilıcalı'nın derbide locasını kullanmasına izin verilmedi.

GÜVENLİK EKİBİ GÖREVLENDİRİLDİ

Adli makamlarla birlikte mahkeme kararının uygulanması amacıyla locaya gelen kişiler derbiyi buradan takip etmek istedi. Ancak Fenerbahçe yönetimi buna müsaade etmedi. Locanın dışarısında yaklaşık 20 kişilik güvenlik ekibi görevlendirildi.

MAHKEME BAŞVURUYU REDDETTİ

Haberde ayrıca Fenerbahçe yönetiminin hafta içerisinde loca konusunda mahkemeye başvurduğu ancak talebin reddedildiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu loca yönetim tarafından alınarak başkanlık locasına çevrildi. Kararı mahkemeye taşıyan Ilıcalı'nın itirazı kabul edildi. Ancak kararın usulsüz bir şekilde alındığını öne süren sarı-lacivertliler karşı itirazda bulundu. Bu süreç içerisinde Acun Ilıcalı locasını kullanmak istese de izin verilmedi.