Beşiktaş'ın servet ödediği isim TFF 1. Lig'e adım atıyor.

Beşiktaş'ta yollarını ayırdığı deneyimli orta saha oyuncusu Al Musrati için Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor harekete geçti. İstanbul temsilcisi, bonservisi elinde bulunan Libyalı oyuncuyu kadrosuna katmak için temaslarını başlattı.

EROKSPOR'DAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Esenler Erokspor yönetimi, kadro derinliğini artırmak amacıyla tecrübeli ön libero Al Musrati ile iletişime geçti. Kulübün bu girişimi, 1. Lig'de bu sezon dikkat çeken transfer hamlelerinden biri olarak öne çıkıyor.

BEŞİKTAŞ'TA ÖNEMLİ BİR SÜREÇ GEÇİRMİŞTİ

30 yaşındaki Libyalı orta saha, siyah-beyazlı formayla toplam 38 resmi karşılaşmada forma giymiş ve bu süreçte 3 gol kaydetmişti.

BONSERVİSİ KENDİSİNDE

Beşiktaş ile yollarını ayıran Al Musrati'nin bonservisinin kendisinde olması, transfer sürecini kulüpler açısından daha esnek bir hale getirdi.

EN PAHALI TRANSFERİ OLMUŞTU

Beşiktaş, 2023-2024 sezonu 2. transfer tescil döneminde kadrosuna kattığı Libyalı orta saha Al-Musrati ile ilgili açıklama yapmıştı.

Siyah-beyazlılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'ua (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"SC Braga Kulübü'nden 2023-2024 sezonu 2. transfer tescil döneminde altı aylığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 30.06.2027 tarihine kadar kalıcı transfer hakları kulübümüz tarafından 11.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile de 30.06.2027 tarihine kadar anlaşmaya varılmıştır."

Al-Musrati, 11 milyon euroluk transfer bedeliyle Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olmuştu.