Belçika maçı başlamadan çakıldı

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda ABD ile Belçika arasında Seattle'da oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatlarında dikkat çekici bir gerileme yaşandı. Turnuvanın en pahalı maçlarından biri olarak gösterilen mücadelede, son günlerde bilet fiyatları yüzde 30'un üzerinde düştü.

Karşılaşmanın en düşük giriş bileti haziran ayında yaklaşık 4 bin dolara kadar yükselmişti. ABD'nin son 16 turuna yükselmesinin ardından fiyatlar kısa süreli toparlansa da, sonraki günlerde yeniden gerileyerek 1.400 dolar seviyelerine kadar indi. Akşam saatlerinde ise fiyatlar yaklaşık 1.635 dolara yükselse de ilk zirvenin oldukça altında kaldı.

EN PAHALI 2. BİLET

Buna rağmen ABD-Belçika karşılaşması, Meksika-İngiltere maçının ardından son 16 turunun en pahalı ikinci bileti olmayı sürdürüyor. Futbol ekonomisini takip eden çevreler, fiyatlardaki düşüşü dinamik fiyatlandırma sistemi, taraftar talebindeki değişim ve ikincil bilet piyasasındaki hareketlilikle açıklıyor.

2026 Dünya Kupası boyunca özellikle ABD'de oynanan karşılaşmaların yüksek bilet fiyatları sık sık tartışma konusu olmuş, FIFA'nın talebe göre fiyat değiştiren sistemi taraftarların tepkisini çekmişti.