Batrakov için dikkat çeken transfer yorumu! "Şampiyonlar Ligi'nde kendini göstermeli"

Batrakov'un Türkiye'ye transfer olmasını doğru bir tercih olarak değerlendiren Kanchelskis, genç futbolcunun Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklif alabilmesi için Şampiyonlar Ligi'nde kendisini göstermesi gerektiğini söyledi.

KANCHELSKİS'TEN BATRAKOV DEĞERLENDİRMESİ

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Rus futbolunun önemli isimlerinden Andrey Kanchelskis de genç futbolcunun kariyerine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Batrakov'un Türkiye'ye gelmesinin kariyeri açısından olumlu bir adım olduğunu belirten Kanchelskis, genç oyuncunun şimdiden takımına gol ve asist katkısı vermeye başladığını vurguladı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KENDİSİNİ GÖSTERMELİ"

Kanchelskis, Batrakov'un Avrupa'nın üst düzey kulüplerinden teklif alabilmesi için özellikle Şampiyonlar Ligi performansının belirleyici olacağını ifade etti.

Rus futbol adamı, genç oyuncuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye gitmesi çok iyi oldu. Şimdiden gol ve asist katkısı vermeye başladı. Aleksey, Şampiyonlar Ligi'nde kendisini gösterebilirse bir Avrupa kulübünden teklif alacaktır."

"BEŞ BÜYÜK LİGDEN TEKLİF ALMAK ZOR"

Batrakov'un kariyerindeki bir sonraki adımın Avrupa'nın önde gelen ligleri olabileceğini belirten Kanchelskis, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansın bu süreçte önemli bir referans olacağını söyledi.

Kanchelskis ayrıca, Batrakov'un Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmadan Avrupa'nın beş büyük liginden teklif almasının zor olduğunu savundu.

Rus futbolunun Avrupa'ya oyuncu gönderme konusunda yaşadığı sorunlara da değinen Kanchelskis, Batrakov'un Türkiye'ye transferini olumlu bir örnek olarak gösterirken, diğer Rus futbolcuların Avrupa'ya transfer olamamasının büyük bir kayıp olduğunu dile getirdi.