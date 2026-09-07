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Halk TV Spor Batman Petrolspor mucizesi! Selçuk Şahin "Enteresan bir şey oldu" diyerek açıkladı

Batman Petrolspor mucizesi! Selçuk Şahin "Enteresan bir şey oldu" diyerek açıkladı

TFF 1. Lig'de Batman Petrolspor mucizesi yaşanıyor. Liderliği ele geçirren Batman ekibinin hocası Selçuk Şahin, "Enteresan bir şey oldu" diyerek açıkladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Batman Petrolspor mucizesi! Selçuk Şahin "Enteresan bir şey oldu" diyerek açıkladı

TFF 1. Lig'de Batman Petrolspor mucizesi yaşanıyor. Fatih Karagümrük'ü 4-3 yenen Batman ekibi ligde 16 uanla lider durumda bulunurken, teknik direktör Selçuk Şahin "Enteresan bir şey oldu" diyerek açıkladı.

Selçuk Şahin durdurulamıyorSelçuk Şahin durdurulamıyor

Şahin, maçın ardından şunları söyledi:
"Özellikle oyuna başlangıcımız çok iyiydi, 15-20 dakika oyuna çok iyi başladık. Tam planladığımız şeyler oldu. Golü de bulduk ama sonra biraz daha sert baskı yiyince oyuncu grubu biraz pas oyunundan erken vazgeçti. Daha çok uzun oynamaya başladık ve topu rakibe çok verdik. Yani ilk yarının son 20-25 dakikasında biraz sıkıntı çektik. İkinci yarı biraz karşılarken değişikliğe gittim açıkçası. Cissokho'yu biraz daha araya alıp, 5-4-1 biraz daha blok net duralım dedik, özellikle kenar ortaları için ama takdir yani enteresan bir şey oldu. Bütün golleri yan ortadan yedik. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor açıkçası. Daha önce de böyle bir gol yemiştik, bunu çalışacağız ama oyuncularımız hiç pes etmedi, yine pes etmediler, sonuna kadar çok iyi mücadele ettiler. O konuda hiçbir şey diyemem. Oyunda topun bizde olduğu anlarda daha dikkatli olmamız gereken yerler var, bunları çalışacağız."

FATİH KARAGÜMRÜK CEPHESİ

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Batman Petrolspor'u galibiyetinden dolayı kutladıktan sonra şu ifadeleri kullandı:
"Oyunu genel anlamda domine ettik fakat inanılmaz goller yedik ve sonuç böyle oldu. Bundan sonra ileriye bakacağız. Son 5 dakika Batman şanslıydı. İki pozisyonumuz vardı ama dediğim gibi 4 gol yediyseniz zaten skoru elde etmek zor. Dört golden sonra ne kadar iyi oynasanız da çok zorlaşıyor."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
TFF 1. Lig Batman Fatih Karagümrük
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