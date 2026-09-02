Selçuk Şahin durdurulamıyor
Selçuk Şahin yine kazandı. Batman coştu.
TFF 1. Lig ekibi Batman Petrolspor Selçuk Şahin'le durdurulamıyor.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Batman Petrolspor, deplasmanda Vanspor FK'yi 2-0 mağlup etti. Selçuk Şahin yönetimindeki Batman temsilcisinin yükselişi sürüyor.
Vanspor FK: 0 - Batman Petrolspor: 2
Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Enes Berk Güçlü, Ramazan Ufuk Avdaş
Vanspor FK: Abdulsamet Damlu, Mehmet Manış, Sinan Osmanoğlu, Oulare, Faruk Can Genç, Mehmet Özcan (Dk. 67 Hikmet Çiftçi), Özkan Yiğiter, Muhammed Furkan Özhan (Dk. 46 Alhaft), Bardhi (Dk. 83 Celal Hanalp), Ozan Can Kökçü (Dk. 67 Khan), Zivkovic
Batman Petrolspor: Çağlar Akbaba, Ömürcan Artan (Dk. 85 Yasir Subaşı), Macedo, Metehan Mert, Polat Yaldır, Emirhan Aydoğan (Dk. 74 Oguz Gurbulak), Biron (Dk. 74 Gökhan Karadeniz), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 65 Pedrinho), Jin-Ho Jo, Sousa, Lezama (Dk. 85 Gökhan Altıparmak)
Goller: Dk. 45 Dória, Dk. 90+3 Pedrinho (Batman Petrolspor),
Sarı kartlar: Dk. 65 Naby Oulare, Dk. 90+4 Özkan Yiğiter (Vanspor FK), Dk. 6 Ömürcan Artan (Batman Petrolspor)