Fenerbahçe Kulübü'nün başkan adaşı Aziz Yıldırım, Galatasaray'la ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım'dan Galatasaray çıkışı: "Şey yaptılar" dedi ve tek tek anlattı

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul 6-7 Haziran'da yapılacak. Genel kurula başkan adayı olarak katılacak olan Aziz Yıldırım, kongreye 1 hafta kala çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunu ve gelecekte Avrupa'da mutlaka final oynayacağını belirten Yıldırım, "Birleşme çağrım her zaman geçerli, seçimden sonra da geçerli. Kırgınlıklar şunlar, bunlar... Hepsini unutalım. Ben liderim, başkan değilim. Başkanlığa değil, liderliğe geliyorum" dedi.

"GALATASARAY'IN NE KADAR GELİRİ VAR?"

Aziz Yıldırım, A Spor'da katıldığı programda Galatasaray'la ilgili de şu ifadeleri kullandı:
"Ben başkanlığa meraklı bir adam değilim. Tek düşüncem var, hep beraber 12 yıl sonra Fenerbahçee’yi şampiyon yapmak. Bir yıl için her şeyimi ortaya koyuyorum. Biz herhangi biri değiliz. Bizim arkamız dolu. Herkes bize inansın. Biz Fenerbahçeliyiz, kimsenin adamı değiliz. Biz Fenerbahçe için varız.
Galatasaray’ı gözünüzde o kadar da büyütmeyin. Fenerbahçe geçen sezon şampiyon olabilirdi. Kaliteli bir kadromuz var ama takviyeler gerekiyor.
Galatasaray'ın ne kadar geliri var? Şampiyonluk paralarını yediler, para mı kaldı? Riva'yı yediler. Şimdi konuşacağım yanlış anlaşılacak! Florya'yı şey yaptılar. Paraları yediler, biz de yedik. Aradaki fark 50-100 milyon euro. Onu da sağlarız, ne olacak yani."

