Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'ın tek eksik yönünü açıkladı

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, A Spor'da katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''AYKUT KOCAMAN'IN TEK EKSİK YÖNÜ VAR''

''Aykut Kocaman eleştirileri için ne diyorsunuz?'' sorusunu yanıtlayan Aziz Yıldırım, "Aykut Kocaman illa bizim hocamız olacak diye bir şey yok ama 18 maçta 17 galibiyet aldı! Geri oynatmadı, herkesi yendi! Bir tek içerde Bursaspor ile berabere kaldı! Ertesi sene 3 Temmuz'dan dolayı oyuncular kulüpten ayrıldı. Bizler hapisteyken, Aykut Kocaman burada liderlik yaptı. Bizim sahamızda verilmeyen penaltılarla, berabere kalarak şampiyonluğu kaçırdık. Sonra Konya'da kupayı kazandık!

Aykut Hoca'yı eleştirenlerin somut bir şeyi yok! Sosyal medyada bir takım spor yazarları olarak geçinenler de sürekli Aykut Kocaman'ı eleştiriyor! Bizim önümüzü kesmeye çalışıyorlar! Bunlar Fenerbahçe'nin başkanı, yöneticisi gibi kulübü idare edemez! O zaman sosyal medya yönetsin! Herkes aklı selim düşünsün! Aykut Kocaman bir daha Fenerbahçe'ye gelmesin! Ama artıları ve eksileri değerlendirdiğinde, artısı çok fazla! Görecekler!

Aykut Kocaman'ın bir eksik yönü var, basın ve sosyal medya ile samimi olsa, bunlar olmaz! Dobra çocuktur, kendisini geliştiriyor! Belçika'ya, Hollanda'ya maçlara gidiyor. Çalışıyor yani... Bu kadar eleştirilmesini anlamıyorum! Aykut Kocaman olur veya olmaz ama ben kendisini seviyorum. 3 Temmuz'da sürekli yanımızdaydı." dedi.

''AVRUPA'DA MUHAKKAK FİNAL OYNAYACAK''

Konuşmasını sürdüren Yıldırım, "Fenerbahçe, gelecekte Avrupa'da muhakkak final oynayacaktır, bunu inanarak söylüyorum.

Bizim takım, iyi bir takım, takviyeler yapsaydık şampiyon olurduk. Şampiyon olmak için yola çıkacağız. İnşallah sonunda bunu başarırız." şeklinde konuştu.

TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI

Teknik direktör adayları ile ilgili konuşan Yıldırım,

"Hoca konusu yönetimde daha oturup konuşulmadı. Aykut Kocaman da bunlardan biri. Üç yabancı ile görüşmeler yapılıyor.

Şampiyon olmak için yola çıkıyoruz, hocanın da bizimle olması lazım! Beraber transfer yapıp, beraber ilerleyeceğiz!

Jose Mourinho'ya bir şey söyleyemezsin! Çok değerli olduğundan yapmayabilir! Bizim hocamız, bizimle çalışacak! Hocaya işi verip, başaramazsa; yönetim olarak biz başaramadı olacağız!" yorumunu yaptı.

''PRENSİPTE ANLAŞTIK''

Aziz Yıldırım, "İstesem santrforlar yarın gelir ama istemiyorum! Prensipte anlaştık, hatta bir tanesi pazartesi gelmek istedi. Kulüpleriyle anlaşalım, bitsin öyle gel. Salı günü falan açıklayabiliriz bu transferleri." dedi.

''RİVA'YI YEDİLER!''

Galatasaray ile olan gelir farkına dair konuşan Yıldırım, "Galatasaray'ın ne kadar geliri var? Şampiyonluk paralarını yediler, para mı kaldı? Riva'yı yediler... Şimdi konuşacağım yanlış anlaşılacak! Florya'yı şey yaptılar... paraları yediler, biz de yedik! Aradaki fark 50-100 milyon euro! Onu da sağlarız, ne olacak yani!

Durum iyi değil! Durumu bilerek geliyoruz. Geldikten sonra bunları konuşmayacağız, durumu toparlayacağız. 5 senelik proje yapacağız, Fenerbahçe böyle ayağa kalkar." yorumunu yaptı.

''TFF VE MHK İLE KONUŞACAĞIZ''

TFF ve MHK ile konuşacaklarını belirten Aziz Yıldırım, "Hakem konusunda Türkiye'de sıkıntı var. Kendisi inanmıyorsa, çalmıyor! VAR da devreye girmiyor! Bizim hakemler ya dışardan baskı altındalar ya da ekip olarak birine kızıyorlarsa, sahada cevap veriyorlar! Dışarıda kızdıklarına, sahada cevap vermemeleri lazım!

TFF ve MHK ile konuşacağız! İstediğimiz tek şey, hakkımız yenmesin! Bunu yapmazlarsa, tavrımızı belirleriz! Öyle kolay değil yani!

Bu sene çok önemli! Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var! Aleyhimize çalamazlar! Hemen müdahale ederiz!

Kavgaya gelmiyoruz, camiamıza umut vermeye geliyoruz! İyi yönetirler, ben kazanamam... Olur bu, futbol... Onu tartışırız ve çözmeye çalışırız! Hakem aleyhimize iş yaparsa susmam ve gereğini yaparım!" dedi.