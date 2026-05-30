Aziz Yıldırım bombayı patlattı: İkinci yıldız golcüyle de anlaştı

Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçimine çevrilmişken, başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım transfer çalışmalarını sürdürüyor.

VEDAT MURIQI İLE ANLAŞILDI

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi'nin transferini bitirmek için harekete geçti.

Kosovalı yıldız oyuncunun kulübü Mallorca ile kritik bir görüşme yapacağı belirtildi.

Ayrıca Vedat Muriqi'nin kısa süre içinde Türkiye'de olacağı, transferi İstanbul'dan takip edeceği ifade edildi.

AZİZ YILDIRIM GUIRASSY TRANSFERİNİ BİTİRECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Aziz Yıldırım, Borussia Dortmund'da oynayan Serhou Guriassy ve Alman kulübü ile sözlü olarak anlaşma sağladı.

Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması durumunda Dortmund ve Guirassy ile yapılacak olan görüşmelerin resmiyete döküleceği aktarıldı.

Gineli golcünün Türkiye ile ilgili bilgi toplamaya başladığı haberin detayları arasında yer aldı.

GUIRASSY'NİN PERFORMANSI

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla tüm kulvarlarda 46 maça çıkan Guirassy, 22 gol atarken 6 da gol pası verdi.