Aziz Yıldırım ve Ali Koç bir araya gelecek: Fenerbahçe'de flaş gelişme

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve eski başkan Ali Koç ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un Maltepe projesi için bir araya gelmesi bekleniyor.

ALİ KOÇ’U ARAYIP DAVET EDECEK

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; Aziz Yıldırım, Ali Koç’u arayıp kulüp binasına davet edecek ve görüşmede Ali Koç’un Maltepe projesinde ne ölçüde yer alacağı konuşulacak.

Sercan Hamzaoğlu, yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Aziz Yıldırım, bu hafta Ali Koç'u arayarak kulüp binasına davet edecek. Ali Koç'la Maltepe projesine ne kadar dahil olacağını konuşacaklar. Ali Koç'tan gelecek cevaba göre Hakan Safi'yi de bu projeye dahil edip üçlü bir konsorsiyum olarak bu işi yapabilirler."

HAKAN SAFİ DETAYI

Ali Koç’un vereceği yanıtın ardından Hakan Safi’nin de projeye dahil olması değerlendiriliyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde projenin, Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Hakan Safi’nin yer alacağı üçlü bir konsorsiyum tarafından hayata geçirilmesi planlanıyor.