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Fenerbahçe sürpriz transferi resmen açıkladı: İmzalar atıldı

Fenerbahçe, sürpriz transferi resmen açıkladı. İmzaların atıldığı bildirildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe sürpriz transferi resmen açıkladı: İmzalar atıldı

Fenerbahçe, sürpriz transferini resmen açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpke imzaların atıldığı bildirildi.

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Yapılan açıklamaya göre, daha önce de Fenerbahçe forması giyen Anderson ile anlaşmaya varıldı.
Açıklamada, "Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımımız, 2023-24 sezonunda formamızı başarıyla terleten tecrübeli oyun kurucu Yvonne Anderson (1990 - 1.75) ile anlaşmaya varmıştır" denildi.

YVONNE ANDERSON KİMDİR?

Kulübün internet sitesinde Yvonne Anderson şöyle tanıtıldı:
8 Mart 1990’da Springdale, Arkansas’ta dünyaya gelen Yvonne Anderson, kolej kariyerini 2008-2012 yılları arasında University of Texas at Austin formasıyla tamamladı.
Profesyonel kariyerine Avrupa’da başlayan tecrübeli guard; İsveç, Lüksemburg ve İtalya liglerindeki başarılı performanslarının ardından Türkiye’de Galatasaray, Kayseri Basketbol, Mersin BŞB ve Beşiktaş formalarını giydi. 2020-2022 yılları arasında İtalya’nın Umana Reyer Venezia ve 2022-2023 sezonunda Fransa’nın Tango Bourges Basket takımlarında mücadele eden yıldız oyuncu, 2023-2024 sezonunda Çubuklu formamızla EuroLeague, FIBA Kadınlar Süper Kupa, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayarak tarihi başarılarımızın en önemli parçalarından biri oldu.

Fenerbahçe sürpriz transferi resmen açıkladı: İmzalar atıldı - Resim : 2

Sırbistan Milli Takımı ile de büyük başarılara imza atan Anderson; 2021 FIBA EuroBasket şampiyonluğu yaşadı, 2024 EuroLeague Women’da ise "Yılın Savunmacısı" (Defensive Player of the Year) ödülüne layık görüldü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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