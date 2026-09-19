Fenerbahçe sürpriz transferi resmen açıkladı: İmzalar atıldı

Fenerbahçe, sürpriz transferini resmen açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpke imzaların atıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, daha önce de Fenerbahçe forması giyen Anderson ile anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, "Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımımız, 2023-24 sezonunda formamızı başarıyla terleten tecrübeli oyun kurucu Yvonne Anderson (1990 - 1.75) ile anlaşmaya varmıştır" denildi.

YVONNE ANDERSON KİMDİR?

Kulübün internet sitesinde Yvonne Anderson şöyle tanıtıldı:

8 Mart 1990’da Springdale, Arkansas’ta dünyaya gelen Yvonne Anderson, kolej kariyerini 2008-2012 yılları arasında University of Texas at Austin formasıyla tamamladı.

Profesyonel kariyerine Avrupa’da başlayan tecrübeli guard; İsveç, Lüksemburg ve İtalya liglerindeki başarılı performanslarının ardından Türkiye’de Galatasaray, Kayseri Basketbol, Mersin BŞB ve Beşiktaş formalarını giydi. 2020-2022 yılları arasında İtalya’nın Umana Reyer Venezia ve 2022-2023 sezonunda Fransa’nın Tango Bourges Basket takımlarında mücadele eden yıldız oyuncu, 2023-2024 sezonunda Çubuklu formamızla EuroLeague, FIBA Kadınlar Süper Kupa, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayarak tarihi başarılarımızın en önemli parçalarından biri oldu.

Sırbistan Milli Takımı ile de büyük başarılara imza atan Anderson; 2021 FIBA EuroBasket şampiyonluğu yaşadı, 2024 EuroLeague Women’da ise "Yılın Savunmacısı" (Defensive Player of the Year) ödülüne layık görüldü.