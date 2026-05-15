Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Aziz Yıldırım son turda: 200 milyon euro ve işte listesi

Aziz Yıldırım son turda: 200 milyon euro ve işte listesi

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, kongre öncesi son tura girdi. Yıldırım'ın hazırlıklarını yaptığı belirtildi.

Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Aziz Yıldırım son turda: 200 milyon euro ve işte listesi

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerindeki kongre için geri sayım sürerken, başkan adayı olan Aziz Yıldırım'ın hazırlıklarda son tura girdiği belirtildi.

Hakan Safi'nin "Çok gizli" planı sızdı: Aziz Yıldırım çok şaşıracak! Rakamlar belli olduHakan Safi'nin "Çok gizli" planı sızdı: Aziz Yıldırım çok şaşıracak! Rakamlar belli oldu

Temaslarını sıklaştıran Yıldırım'ın yönetim kurulu ve transfer listesini büyük ölçüde tamamladığı, 200 milyon euroyu da gözden çıkardığı öğrenildi.
Aziz Yıldırım’ın Milliyet'teki habere göre; doğrudan ilk 11’de oynayabilecek 4 yıldız isim alacağı bildirildi.
Yıldırım'ın öncelikle santrfor transfer edeceği, kalecinin yanı sıra bir de stoper almayı planladığı belirtildi. Orta sahanın da bir yıldız isimle takviye edileceği ifade edildi.
Yıldırım'ın 200 milyon euro nakit parayla göreve başlayacağını üyelerle yaptığı görüşmede açıkladığı da haberde yer aldı.

YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Aziz Yıldırım'ın yönetim kuruluna alacağı isimleri de büyük oranda belirlediği öğrenildi.
Yönetim kurulu listesinde olacağı iddia edilen isimler şöyle:
Mahmut Uslu, Önder Fırat, Nihat Özbağı, Barış Göktürk, Ömer Onan, Batuhan Özdemir ve Hande Tibuk.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Aziz Yıldırım
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro