Aziz Yıldırım son turda: 200 milyon euro ve işte listesi

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerindeki kongre için geri sayım sürerken, başkan adayı olan Aziz Yıldırım'ın hazırlıklarda son tura girdiği belirtildi.

Temaslarını sıklaştıran Yıldırım'ın yönetim kurulu ve transfer listesini büyük ölçüde tamamladığı, 200 milyon euroyu da gözden çıkardığı öğrenildi.

Aziz Yıldırım’ın Milliyet'teki habere göre; doğrudan ilk 11’de oynayabilecek 4 yıldız isim alacağı bildirildi.

Yıldırım'ın öncelikle santrfor transfer edeceği, kalecinin yanı sıra bir de stoper almayı planladığı belirtildi. Orta sahanın da bir yıldız isimle takviye edileceği ifade edildi.

Yıldırım'ın 200 milyon euro nakit parayla göreve başlayacağını üyelerle yaptığı görüşmede açıkladığı da haberde yer aldı.

YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Aziz Yıldırım'ın yönetim kuruluna alacağı isimleri de büyük oranda belirlediği öğrenildi.

Yönetim kurulu listesinde olacağı iddia edilen isimler şöyle:

Mahmut Uslu, Önder Fırat, Nihat Özbağı, Barış Göktürk, Ömer Onan, Batuhan Özdemir ve Hande Tibuk.