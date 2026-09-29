Aziz Yıldırım kürsüden duyurmuştu: Fenerbahçe gerekeni yaptı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, En Nesyri'nin ödenmeyen bonservis taksiti nedeniyle FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı aldı.

Yasağa dair Olağan Mali Genel Kurul'da konuşan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım borcu ödeyeceklerini belirterek transfer yasağının kalkacağını dile getirdi.

ÖDEMEYİ YAPTILAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertliler, Sevilla'ya gerekli ödemeyi yaptı. Yönetim yaklaşık 3 milyon euroluk bir ödeme gerçekleştirdi. Prosedürlerin tamamlanmasının ardından transfer yasağı kalkacak.

"SİZ ÖDEMİYORSUNUZ CEZA GELİYOR"

Sadettin Saran yönetimine yüklenen Aziz Yıldırım transfer yasağına dair yaptığı konuşmada şu sözleri sarf etmişti:

Yahu paraları yemişsiniz. Sayın Ali Koç 19 milyon 500 bin euroya bu oyuncuyu (Youssef En-Nesyri) satın almış. Bonservisinden 6 milyon euro daha kalmış. Nisan ayında taksiti geliyor ve siz bunu ödemiyorsunuz. FIFA'dan haziran ayının 15'inde bize yazı geliyor, biz ödüyoruz. Siz ödemiyorsunuz, ceza geliyor. İlk taksiti biz ödedik. İkinciyi de pazartesi günü vereceğiz. Bu yönetim olarak 6 milyonu biz ödüyoruz. Parayı aldınız, yediniz.