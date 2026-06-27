Aziz Yıldırım geldi: Topuk Yaylası'nda kritik toplantı yapıldı

Yeni sezon öncesi Topuk Yaylası'na giden Fenerbahçe hazırlıklara başladı. İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler her gün çift antrenman yapıyor.

AZİZ YILDIRIM FUTBOLCULARLA BİR ARAYA GELDİ

Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım, başkan vekili Barış Göktürk ve yönetici Özgür Peker, Topuk Yaylası'na geldi. Yıldırım, geç saatlerde teknik ekip ve futbolcularla bir toplantı yaptı.

ÖĞLE YEMEĞİNDE TRANSFER TOPLANTISI

Geceyi Topuk Yaylası'nda geçiren Yıldırım ve beraberindekiler öğle yemeğinde yeniden teknik ekiple bir araya geldi. Aziz Yıldırım'ın başkanlığında yapılan toplantıda ilk olarak transfer çalışmaları masaya yatırıldı. Yıldırım daha sonrasında futbolculara dair detaylı bilgi aldı.

TESİSİ GEZDİLER

Toplantının ardından yöneticilerden Mehmet Aydın, Savaş Adalet, Fatih Öztürk, Ömer Onan ve Batuhan Özdemir tesisi gezdi.