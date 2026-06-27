Fenerbahçeli ünlü milyarder Aziz Yıldırım'la görüştü: Desteğini açıkladı

Fenerbahçeli ünlü iş adamı Hamdi Ulukaya, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki son maçımız olan Türkiye - ABD maçını yerinden takip etti.

Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunan Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe'yle devam eden sponsorluk anlaşmasına dair konuştu. Sarı-lacivertlilere olan desteğin süreceğini vurgulayan Hamdi Ulukaya, Aziz Yıldırım'la yaptığı telefon görüşmesini de açıkladı.

"FENERBAHÇE'YE DESTEĞİMİZ KOŞULSUZ"

Hamdi Ulukaya konuşmasında "İstanbul'a gittiğimde Chobani Stadyumu'na gidip Aziz başkanı ve yönetimi ziyaret edeceğim. Biz Fenerbahçe'nin sponsoruyuz. Ben bir taraftarım ve Fenerbahçe kimi seçerse biz onu destekleriz. Bizim Fenerbahçe'ye desteğimiz koşulsuz" sözlerini sarf etti.

"AZİZ BAŞKAN İŞİ BİLİYOR"

Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyon olacağına inandığını aktaran Ulukaya, "Güzel bir birliktelik oluştu. İsmail hoca geldi. İyi transferler de olur. Aziz başkan bu işi biliyor. Önemli olan hepimiz bir arada olalım. Fenerbahçe çok duygusal bir yer, bizim milli takımımız gibi. Hep beraber olursak Fenerbahçe'nin önü açılır. En önemli konu takım olmak. Bunun içinde tabii ki futbolcular önemli ama takım olabiliyorsanız sonrası gelir. Taraftar ve camia da birlikte olursa, bunun önemi daha fazla. Çok fazla yıldız futbolcudan ziyade iyi bir takımın oluşmasından yanayım. Tabii ki yıldız oyuncuların da etkisi var" dedi.

YILLIK 14 MİLYON EUROLUK DESTEK

Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani firması, hem stat isim hem de Avrupa forma göğüs sponsorluğunu üstlendi. Ulukaya, 2 anlaşma için yıllık toplam 14 milyon euro destek sağlıyor.