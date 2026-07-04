Aziz Yıldırım Galatasaray'dan transfer yaptı: Fenerbahçe'de imzalar atıldı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe transfer çalışmaları devam ediyor. Vedat Muriqi ve Nathan Ake'nin yanı sıra genç isimleri de kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertlilerden flaş bir hamle geldi.

GALATASARAY'DAN YİĞİT ÇOLAK'I ALDILAR

Fenerbahçe, Galatasaray Futbol Akademisi'nin 2008 doğumlu oyuncusu Yiğit Çolak'ı kadrosuna kattı. Çolak bu sezon Fenerbahçe U19 Takımı'nda forma giyecek.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sarı-lacivertlilerden transfere dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe Futbol Akademi projesiyle öz kaynak yatırımlarını kararlılıkla sürdüren Kulübümüz, yarının Fenerbahçe’sini bugünden inşa etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Galatasaray Futbol Akademisi'nin 2008 doğumlu oyuncusu Yiğit Çolak ile sözleşme imzalanmıştır.

Genç futbolcumuz, 2026-2027 sezonundan itibaren U19 Takımımızın formasını giyecektir. Yiğit Çolak’a ‘Fenerbahçemize hoş geldin’ diyor, Çubuklu formamız altında nice başarılar diliyoruz.

28 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray U19 Takımı'nda 28 maça çıkan Yiğit Çolak, bin 232 dakika sahada kaldı. Genç sol kanat, 1 gol kaydetti.