Aziz Yıldırım dayanamadı: İddialar üzerine çok sert açıklama

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım sosyal medyadan yazılı bir açıklama yaptı.

EMRE BOL'A SERT SÖZLER

Kızı Yaz Yıldırım'ın Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'yle yaptığı telefon konuşmasına dair ortaya atılan iddialara yanıt veren Aziz Yıldırım, Emre Bol'u FETÖ'cülükle suçladı.

Yıldırım açıklamasında şu sözleri sarf etti:

Görüyorum ki kripto FETÖ'cüler yine ortaya çıkmış.

Emre Bol, bugün YouTube kanalında kızımın futbolcularımız Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci ile telefonda görüştüğünü söylemişsin. Evet, görüşür. Bir çocuğun, abi olarak gördüğü, ailecek görüştüğü insanlarla konuşmasında ne var? Ne ima etmeye çalışıyorsun?

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın teknik direktörü İsmail Kartal'dır. Takımı da kadroyu da o yönetir. Kızımın futbolcularla yaptığı görüşmeler üzerinden kadro tercihleriyle ilgili ima yaratmaya çalışman terbiyesizliktir.

Şimdi ben sana soruyorum:

3 Temmuz kumpası sırasında FETÖ'cü savcıların ortaya attığı iddiaları televizyonlarda anlatıyor, 'Emenike'nin para sayma görüntüleri var' diyordun. Ne oldu o görüntülere? Yıllardır bunun cevabını vermedin. Önce çık, bunun hesabını ver.

Ben buradayım. Söyleyecek sözün, yapacak eleştirin, saldıracak bir şeyin varsa bana saldır.

Ama kızımı o kirli tartışmalarına alet etme.