Avrupa şampiyonasında ilk Çeyrek Finalistler belli oldu

CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan son 16 turu karşılaşmalarıyla devam ediyor.

Şampiyonluk mücadelesinde yoluna devam etmek isteyen takımlar sahaya çıkarken, oynanan maçların ardından çeyrek final eşleşmelerinin bir bölümü de netlik kazandı.

Sofya'da oynanan karşılaşmalarda Fransa ile Romanya tur atlayan ekipler oldu. Fransa, Portekiz karşısında sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken, Romanya da Ukrayna'yı aynı skorla geçerek adını çeyrek finale taşıdı.

Bu sonuçların ardından iki takım çeyrek finalde birbirleriyle eşleşti.

İTALYA VE FİNLANDİYA BİLETİ KAPTI

Turnuvanın Torino ayağında ise Finlandiya ile İtalya sahne aldı. Finlandiya, Yunanistan ile oynadığı mücadelede beş sete giden karşılaşmanın sonunda 3-2 galip gelerek çeyrek final biletini aldı.

Ev sahibi ekiplerden İtalya ise Danimarka karşısında 3-0'lık skorla galibiyete ulaştı. Böylece İtalya da son sekiz takım arasındaki yerini aldı.

Finlandiya ile İtalya'nın çeyrek finalde karşılaşacağı kesinleşirken, turnuvada oynanacak diğer son 16 turu maçları kalan eşleşmeleri belirleyecek.

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN ?

Çeyrek final karşılaşmalarının 22 Eylül'de Sofya'da, 23 Eylül'de ise Torino'da oynanması planlanıyor.

Şampiyonada Belçika-Çekya ve Slovenya-Sırbistan karşılaşmalarının ardından çeyrek final tablosunun tamamı belli olacak.