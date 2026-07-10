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Halk TV Spor Aubameyang Çorum'dan vazgeçti: İstanbul'a gidiyor

Aubameyang Çorum'dan vazgeçti: İstanbul'a gidiyor

Çorum FK'nın gündeminde olan Pierre-Emerick Aubameyang'ın Çorum'a alışamadığı ve Gabonlu yıldızın hem Çorum'da hem de İstanbul'da bir ev kiralayıp iki şehir arasında yaşamayı planladığı iddia edildi.

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Mirza Şeker
Mirza Şeker Editör
Aubameyang Çorum'dan vazgeçti: İstanbul'a gidiyor

Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK'nın gündemine Marsilya forması giyen Pierre-Emerick Aubameyang gelmiş ve bu gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Gabonlu yıldız ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ÇORUM'A ALIŞAMADI: İSTANBUL'A GİDECEK

Medyada çıkan haberlere göre, Pierre-Emerick Aubameyang, şehri gezdikten sonra Çorum'a tam olarak alışamadı.

Çorum FK'dan Aubameyang açıklamasıÇorum FK'dan Aubameyang açıklaması

Gabonlu yıldızın, bu duruma çözüm olarak hem Çorum'da hem de İstanbul'da bir ev kiralayıp iki şehir arasında yaşamayı planladığı öne sürüldü.
Aubameyang'ın Süper Lig ekibi Çorum FK'ya transfer olup olmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

''BEĞENDİĞİMİZ BİR OYUNCU''

Çorum FK Asbaşkanı Feyyaz Gökel yaptığı açıklamada, "Transfer komitemizin, yönetimimizin görüşmüş olduğu birçok isim var. Aubameyang da beğendiğimiz bir oyuncu, beğendiğimiz bir kardeşimiz. Şu an resmi bir imza atılmadı. Her futbolcuyla görüşüyoruz. Sıcak olduğumuz isimler var. Olmayan transferler de var. Zaman içerisinde bütün transferlerimizi açıklayacağız." dedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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