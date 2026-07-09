Çorum FK'dan Aubameyang açıklaması

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK'nın Pierre-Emerick Aubameyang'ı transfer edeceklerine ilişkin çıkan iddialar sonrası kulübün Asbaşkanı Feyyaz Gökel'den açıklama geldi.

Son günlerde Gabonlu yıldızın Çorum FK'nın gündeminde olduğu söylentileri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü aktaran Gökel, henüz kesinleşen bir durumun olmadığını ifade etti.

''AUBAMEYANG BEĞENDİĞİMİZ BİR OYUNCU''

Fanatik'e konuşan Feyyaz Gökel açıklamasında, "Transfer komitemizin, yönetimimizin görüşmüş olduğu birçok isim var. Aubameyang da beğendiğimiz bir oyuncu, beğendiğimiz bir kardeşimiz. Şu an resmi bir imza atılmadı. Her futbolcuyla görüşüyoruz. Sıcak olduğumuz isimler var. Olmayan transferler de var. Zaman içerisinde bütün transferlerimizi açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

RESMİ İMZA ATILMADI

Çorum FK Asbaşkanı Feyyaz Gökel'in yaptığı açıklamanın ardından Aubameyang transferinin henüz resmiyete dökülmediği netlik kazanmış oldu.

Yönetimin, yıldız oyuncu dahil birçok ismin üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü yazıldı.

Süper Lig'de kalıcı olmak ve iddialı bir kadro kurmak isteyen Çorum FK'nın önümüzdeki günlerde yeni transferlerini duyurması bekleniyor.