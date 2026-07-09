Murat Kılıç: Bu kura çekiminin çok önemi yok

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, “Beşiktaş için içeride, dışarıda, rakibin kim olduğundan bağımsız, bu kura çekiminin çok önemi yok. Çünkü Beşiktaş'ın tek hedefi var, ligdeki 34 maçta, Türkiye Kupası'nda, Avrupa kupalarındaki tüm maçlarında sahaya kazanmak için çıkmak. Beşiktaş'ın her zaman hedefi zirvedir” dedi.

YENİ TAKIMLARI TEBRİK ETTİ

Süper Lig’de yeni sezonun fikstür çekimi, Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olması temennisinde bulunan Murat Kılıç, “2026-2027 sezonu tüm Süper Lig kulüplerine hayırlı uğurlu olsun. Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK, Çorum FK ve Amed Sportif Faaliyetler’i tebrik ediyorum. Dileğimiz, bu sezon futbolun güzelliklerinin konuşulduğu, özellikle hakem hatalarının olmadığı, sakatlıkların olmadığı, hak edenin kazandığı güzel bir sezon geçirmemizi temenni ediyorum.

Fikstür çekimi hepimize hayırlı olsun. Ama Beşiktaş için içeride, dışarıda, rakibin kim olduğundan bağımsız, bu kura çekiminin çok önemi yok. Çünkü Beşiktaş'ın tek hedefi var, ligdeki 34 maçta, Türkiye Kupası'nda, Avrupa kupalarındaki tüm maçlarında sahaya kazanmak için çıkmak. Beşiktaş'ın her zaman hedefi zirvedir. Camiamızı ve Beşiktaş'ı büyük yapan işte budur" ifadelerini kullandı.

''BEŞİKTAŞ'I HAK ETTİĞİ YERE TAŞIMAK İÇİN GECEYİ GÜNDÜZÜMÜZE KATARAK ÇALIŞIYORUZ''

Beşiktaş’ı layık olduğu yere taşımak için yönetim olarak gece gündüz çalıştıklarını belirten Kılıç, ''Birkaç eksiğimiz var. Bu eksiklerimizi teknik ekibimiz, başkanımız büyük bir titizlikle en gerekli zamanda, en ekonomimize uygun bir şekilde yapacaktır. Taraftarımız, camiamız müsterih olsun. Tüm eksiklerimizi en kısa zamanda gidereceğiz. Biz yönetim kurulu olarak Beşiktaş'ı hak ettiği yere, layık olduğu yere taşımak için geceyi gündüzümüze katarak çalışıyoruz.

Serdal Adalı'nın önderliğinde çok iyi bir Beşiktaş, sportif dalgalanmaların yaşanmadığı, istikrarın olduğu iyi bir Beşiktaş yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim en büyük gücümüz taraftarımız, Beşiktaş'ın itici gücü. Bize güvensinler, takımımızı yalnız bırakmasınlar. Sezon boyunca takımımıza, teknik ekibimize, futbolcularımıza güvensinler, biz gerekeni yapacağız" diye konuştu. (DHA)