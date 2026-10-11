Atila Gerin: Futbolcularımın ceza almasını istemiyorum

Kayserispor, TFF 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Manisa FK'yi 3-2 yendi ve liderliğini korudu.

Teknik direktör Atila Gerin, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında "Üç gün sonra bir maçımız daha var. Çalışarak, çabalayarak ve üstüne koyarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Maçtan çıkarılacak dersler olduğuna dikkati çeken Gerin, sahada yaşanan olaylar nedeniyle futbolcularının ceza almasını istemediğini belirterek, her bir oyuncusuna ihtiyacının olduğunu söyledi.

Skorun 2-2'ye gelmesinin ardından attıkları golde sergiledikleri oyun anlayışından dolayı futbolcularını tebrik eden Gerin, panik yapmadan doğru paslarla sonuca ulaşmalarının kendisi için önemli olduğunu belirtti.

Oyunun gücünü kaybetmeden yollarına devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Gerin, karşılaşmanın bazı bölümlerinde topa sahip olma oranlarını yüzde 80'lere kadar çıkardıklarını ifade etti.

"ÇOCUKLARIMI TEBRİK EDİYORUM"

Oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu vurgulayan Gerin, şöyle devam etti:

"Çocuklarımı çok tebrik ediyorum, gerçekten yüreklerinden öpüyorum. Bu hırsı ve mücadeleyi ortaya koydukları sürece saha içindeki sistem, taktik, teknik ve bireysel performansla ilgili her şey geliştirilebilir. Önemli olan o duyguyu, o ruhu kaybetmemek. Motivasyonu, birlik ve beraberliği korumak. Bu konuda üstüne koyarak gidiyorlar, çok memnunum. Kazandığımız ve maçın böyle sonuçlanmasından dolayı mutluyum. İnşallah bu maçın kazanımlarını cebimize koyacağız, hatalarımızı ve eksiklerimizi tamamlayacağız. Üç gün sonra bir maçımız daha var. Çalışarak, çabalayarak ve üstüne koyarak yolumuza devam etmek istiyoruz."