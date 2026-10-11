7 haftadır kazanamıyor yine yenildi: "Oyuncularımızın mücadelesi iyiydi" dedi

7 haftadır maç kazanamıyor. Yine yenildi. 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Ligin son sıralarına iyice yaklaştı. "Oyuncularımızın vermiş olduğu mücadele gerçekten iyiydi" dedi.

TFF 1. Lig'de Manisa FK, deplasmanda Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. Manisa FK Teknik Sorumlusu Selman Coşkun ise Kayseri deplasmanında rakibin oyun anlayışına göre hazırlandıklarını belirterek, hücumda pozisyonlar bulduklarını ancak savunma geçişlerinde eksiklikler yaşadıklarını söyledi.

Kendi oyun felsefelerini sahaya yansıtmaya çalıştıklarını ifade eden Coşkun, maçın ilk 15 dakikasında topa sahip olduklarını, ancak karşılaşmadaki kırılma anlarının skoru etkilediğini ileri sürdü.

"TÜM SORUMLULUĞU ALIYORUZ"

Hücum geçişlerinde zaman zaman istedikleri oyunu ortaya koyduklarını kaydeden Coşkun, savunma organizasyonlarını yeniden analiz ederek eksiklerini gidermeleri gerektiğini vurguladı.

Oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu belirten Coşkun, "Tabii ki sorumluluk bizde, biz tüm sorumluluğu alıyoruz. Oyuncularımızın vermiş olduğu mücadele gerçekten iyiydi. Kayseri gibi zorlu bir deplasmanda yeterince ofansif anlamda oyuna çıktığımızı ve pozisyon bulduğumuzu söyleyebiliriz" diye konuştu.

Coşkun, karşılaşmanın ardından yaşanan olaylara da değinerek, yaşananların iki takıma da yakışmadığını, söz konusu olayların üzücü olduğunu belirtti.