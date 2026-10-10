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İngiltere'den taç antrenörü getirdi taç yüzünden felaketi yaşadı: Fark yiyerek yenildi

TFF 1. Lig takımı İngiltere'den taç antrenörü getirdi taç yüzünden felaketi yaşadı: Fark yiyerek yenildi!

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
İngiltere'den taç antrenörü getirdi taç yüzünden felaketi yaşadı: Fark yiyerek yenildi

TFF 1. Lig takımı Pendikspor, İngiltere'den taç antrenörü getirdi taç yüzünden felaketi yaşadı. Fark yiyerek yenildi!

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TFF 1. Lig'in 9. haftasında Sivasspor, kendi sahasında Pendikspor'u 4-1 yendi.
Sivasspor'un gollerini 21 ve 55. dakikalarda Manaj, 64. dakikada Ethemi atarken, Pendikspor'un golü 67. dakikada Salih Kavrazlı gördü.

İNGİLTERE'DEN TAÇ ANTRENÖRÜ GETİRDİ TAÇ YÜZÜNDEN FARK YEDİ

Pendispor, milli maç için lige verilen arada geçen sezon İngiltere Premier Lig şampiyonu ve UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti Arsenal'de görev yapan taç atışı antrenörü Thomas Gronnemark'ı teknik ekibine dahil ettiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Dünyaca ünlü taç atışı antrenörü Thomas Gronnemark, teknik direktörümüz Umut Eskiköy'ün ekibine katılarak Bolu kampımızda ilk antrenmanına çıktı. Sezon boyunca takımımızın ve rakiplerimizin taç organizasyonları üzerine teknik ekibimize destek verecek Thomas Gronnemark'a 'Ailemize hoş geldin' diyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Ancak karşılaşmanın kırılma anı 57. dakikada bir taç atışı yüzünden yaşandı.
Pendiksporlu Abifade, taça giden topa itiraz etti. Kendisine faul yapıldığını, o nedenle topun taca gittiğini ileri sütrerek hakeme itiraz etti.
Bunun üzerine kırmızı kartı gördü.
10 kişi kalan Pendikspor, Sivasspor karşısında farklı yenilgiden kurtulamadı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
TFF 1. Lig İngiltere Sivasspor Pendik
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