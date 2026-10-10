Göreve gelir gelmez "Seri yakalamamız lazım. Bu hafta başlayacağız" dedi: İlk maçında yıkıldı

TFF 1. Lig takımı Vanspor'da göreve gelir gelmez "Seri yakalamamız lazım. İnşallah bu hafta başlayacağız" dedi, ilk maçında yıkıldı.

Vanspor'da göreve başlayan teknik direktör Mustafa Gürsel, imzayı attıktan sonra umutlu konuştu. Gürsel, şunları söyledi:

"Öncelikle içinde bulunduğumuz durumdan bir an önce yukarıya çıkmak istiyoruz. Takıma baktığımızda oyunun her bölümünü iyi oynamak isteyen bir takım olma düşüncesindeyiz. Şu anda fazla gol yiyen bir takımız. Takım savunmasını iyi yapmamız lazım. Sonuçları bir an önce alıp içinde bulunduğumuz durumdan çıkmamız lazım. Maç kazanmak için ofans anlamında da ofansif gücümüzü iyi ortaya koymamız lazım. Futbolda oyunun, maçın her bölümünü doğru oynamak gerekiyor. Sadece savunma, sadece hücum yok. İki yönü de doğru oynamamız lazım.



Takımın şu an içinde bulunduğu durum bizi memnun etmiyor. Şu anda puan tablosundaki durumu biz de kabul etmiyoruz. Camiamız da bunun üzüntüsü içinde. Bu durum onlara biraz endişe veriyor. Ancak vereceğimiz mücadele, alacağımız sonuçlar, takım ruhu ve birliktelikle bu endişenin ortadan kalkacağını düşünüyorum. Bu lafla olacak bir şey değil. Sahada çalışıp sonuçları almak, gereken reaksiyonu sahada vermek gerekiyor. Bunu gösterdikten sonra bu endişe yavaş yavaş camiamızın, takımımızın ve taraftarımızın üzerinden kalkacaktır.

Oyuncularımızla beraber bir an önce bulunduğumuz konumdan çıkıp arka arkaya maçlar kazanıp bir seri yakalamamız lazım. İlk maç içerideki Bandırma maçıyla inşallah başlayacağız diye düşünüyorum.”

DAHA İLK MAÇINDA YIKILDI

Vanspor, Mustafa Gürsel yönetiminde çıktığı ilk maçta kendi sahasında Bandırmaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz kapandı.

İkinci yarıya 46. dakikada Kerem Dönertaş'ın golüyle 1-0 öne geçerek başlayan konuk ekip, 9 dakika sonra aynı futbolcuyla 1 gol daha kazandı.

Vanspor'un çabaları sonucu değiştirmeye yetmeyince Mustafa Gürsel ilk maçından hayal kırıklığı ile ayrıldı.