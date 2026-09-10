Arda Turan dönüyor mu? Teklif yapılacak

Ukraya'nın Shakhtar Donetsk takımını çalıştıran teknik direktör Arda Turan Türkiye'ye dönüyor mu? Turan'a teklif yapılacağı ileri sürüldü.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılmasının ardından gündeme gelen ilk isimlerden biri Arda Turan olmuştu.

Fanatik'teki habere göre bordo mavili yönetimin PSV maçının hemen ardından Arda Turan'a teklif yapacağı iddia edildi.

Haberde, Trabzonspor’un daha önce Antonio Conte, Marcelino ve Sergio Conceiçao ile temas kurduğu ancak bu görüşmelerden sonuç alınamadığı ilerisürülürken, Şenol Güneş ve Vitor Pereira’nın da değerlendirilen isimler arasında bulunduğu bildirildi.

İTALYA'DAN ÇARPICI İDDİA

İtalya'dan gelen habere göre ise teknik direktör arayışında Raffaele Palladino ismi de gündeme geldi.

İtalyan gazeteci Matteo Moretto’ya yöneticiler son olarak Atalanta’yı çalıştıran 42 yaşındaki teknik adamın durumunu araştırdı.

Ancak İtalyan çalıştırıcının İtalya veya İngiltere'de çalışmak istediği ileri sürüldü.

Palladino; Monza, Fiorentina ve Atalanta’da görev yaptı.