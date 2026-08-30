Arda Turan bu sefer dayanamadı: Maç sonu çok sinirlendi

Ukrayna Premier Lig'in dördüncü haftasında Shakhtar Donetsk sahasında Polissya'ya 2-0 mağlup oldu. Arda Turan ve öğrencileri bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.

ARDA TURAN'DAN HAKEM TEPKİSİ

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan hakem yönetimine çok sinirlendi.

Arda Turan konuşmasında "Hakem yönetimine gelince; önceki maçla ilgili olarak Dinamo başkanına, ayrıca Rizzoli ve Shevchenko'ya sorular sorabilirsiniz. Sanırım İtalya'dan bakınca gerçekten de daha iyi görüyorlar. Bir önerim var: Shevchenko, Surkis ve Rizzoli tartışmalı pozisyonları birlikte incelesinler" sözlerini sarf etti.

BİR SONRAKİ RAKİP FK KARPATI

Ligdeki ilk 3 maçını kazanan Shakhtar Donetsk, 9 puanla 3. sırada yer alıyor. Turuncu-siyahlılar ligin bir sonraki haftasında FK Karpatı'ya konuk olacak.