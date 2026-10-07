Arda Güler kahroldu

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç futbolcunun gelişim sürecini yakından takip ettiğini belirten Belözoğlu, özellikle forma şansı bulmakta zorlandığı dönemde aralarında geçen özel bir diyaloğu paylaştı.

"45 DAKİKA İZLEDİM, A TAKIMA ÇIKMALI DEDİM"

Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev yaptığı döneme değinen Belözoğlu, Arda Güler'i ilk kez altyapıda izlediği günü anlattı.

Genç oyuncunun yeteneğini kısa sürede fark ettiğini belirten tecrübeli teknik adam, altyapı antrenörlerinden gelen tavsiye üzerine Arda'yı takip ettiğini ve sadece 45 dakikalık performansının ardından A takım seviyesinde oynayabilecek kapasitede olduğunu düşündüğünü söyledi.

Belözoğlu, Arda'nın yükselişini tek bir kişiye mal etmenin doğru olmadığını vurgulayarak, genç yıldızın Fenerbahçe'nin desteğiyle Türk futboluna kazandırıldığını ifade etti.

"REAL MADRID'DE OYNAMADIĞI İÇİN KAHROLUYORDU"

Emre Belözoğlu, Arda Güler'in Real Madrid'de düzenli forma şansı bulamadığı dönemde büyük üzüntü yaşadığını açıkladı.

Genç yıldızla birebir görüşme yaptığını söyleyen Belözoğlu, Arda'nın oynamadığı için moral olarak zorlandığını belirterek ona önemli bir örnek gösterdiğini dile getirdi.

VİNİCİUS ÖRNEĞİYLE MOTİVASYON VERDİ

Belözoğlu, Arda Güler'e Real Madrid kariyerinin ilk döneminde Vinicius Junior'ın aldığı süreleri ve oynadığı dakikaları gösterdiğini açıkladı.

Yaptığı karşılaştırmada Arda'nın rakamlarının Vinicius'un ilk sezon verilerinin üzerinde olduğunu ifade eden Belözoğlu, genç futbolcunun bu tabloyu gördükten sonra sürece daha farklı bakmaya başladığını söyledi.

"SABIRLI OLMASI GEREKTİĞİNİ ANLADI"

Türk futbolunun en önemli yeteneklerinden biri olarak gösterilen Arda Güler'in kariyer yolculuğunda sabrın büyük önem taşıdığını vurgulayan Belözoğlu, dünyanın en büyük kulüplerinden birinde forma rekabetinin doğal olduğunu belirtti.