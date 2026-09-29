Arda Güler idolüm demişti: Kayserispor'a katıldı

Kayserispor, Türk futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen 17 yaşındaki Arda Günder’i kadrosuna kattı. Genç oyuncu, altyapı yıllarında sergilediği performans ve oyun tarzıyla Arda Güler ve Cengiz Ünder’e benzetiliyordu.

Kayserispor, geleceğe yönelik önemli bir yatırıma imza atarak genç hücum oyuncusu Arda Günder’i kadrosuna kattı. Türk futbolunda son dönemin dikkat çeken yetenekleri arasında gösterilen 17 yaşındaki futbolcunun transferi, spor kamuoyunda ilgiyle karşılandı.

Genç oyuncunun sarı kırmızılı ekibe transfer olduğunu ilk duyuran isimlerden biri gazeteci Reşat Can Özbudak oldu. Özbudak, yaptığı paylaşımda Kayserispor’un Arda Günder’i renklerine bağladığını açıkladı.

"İDOLÜM"

Arda Günder, daha önce verdiği bir röportajda idolünün Arda Güler olduğunu açıklamıştı. Genç oyuncu, Türk futbolunun dünya çapındaki yıldızlarından biri haline gelen milli futbolcuyu örnek aldığını ifade etmişti.

Yedi yıl Gençlerbirliği altyapısında forma giyen Arda Günder, daha sonra Başakşehir ve Çorum FK akademilerinde gelişimini sürdürdü. Genç yeteneğin kariyer yolculuğunda Arda Güler’den ilham aldığı bilinirken, milli futbolcu da daha önce paylaştığı bir videoda Günder’e destek vererek, “Başarılarının devamını dilerim kardeşim” mesajını göndermişti.

İMZALAR ATILDI

Arda Günder’in Kayserispor’a transferi, oyuncunun bağlı bulunduğu menajerlik şirketi tarafından da sosyal medya üzerinden doğrulandı. Yapılan açıklamada, genç futbolcunun önemli bir gelişim potansiyeline sahip olduğu vurgulanırken, kariyerinin yeni dönemine Kayseri’de başlayacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Arda Günder’in daha önce Gençlerbirliği, Başakşehir ve Çorum FK altyapılarında forma giydiği hatırlatıldı.