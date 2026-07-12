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Halk TV Spor Arda Güler de attı: Dünya Kupası'nda rekor kırıldı

Arda Güler de attı: Dünya Kupası'nda rekor kırıldı

Dünya Kupası devam ederken Real Madrid forması giyen futbolcular ülkeleri adına toplamda 19 gol kaydederek rekor kırdı. ABD maçında fileleri havalandıran Arda Güler de rekora katkıda bulundu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Arda Güler de attı: Dünya Kupası'nda rekor kırıldı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finaller sona ererken Real Madrid'den ilginç bir rekor geldi. La Liga ekibinde forma giyen futbolcular, Dünya Kupası'nda 19 kez fileleri havalandırmayı başardı.

REKOR KIRDILAR

Bu performans Dünya Kupası tarihinde aynı kulüpte oynayan futbolcuların farklı ülke formalarıyla attığı en yüksek sayı olarak tarihe geçti.

Arda Güler de attı: Dünya Kupası'nda rekor kırıldı - Resim : 1

ARDA GÜLER DE KATKI SAĞLADI

24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'ndan Arda Güler de bu rekora katkıda bulundu.

ABD MAÇINDAKİ İLK GOLÜMÜZÜ ATTI

Milli futbolcu, D Grubu'ndaki 3. ve son maçımızda ABD'ye karşı fileleri havalandırmıştı. Güler, 24 yıl sonra millilerin Dünya Kupası'ndaki ilk golünü atan isim oldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Arda Güler Dünya Kupası Real Madrid Milli Takım
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