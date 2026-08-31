Arda Güler 4 dakikada hesabı kapattı: Mourinho dondu kaldı
Malaga maçında oyuna 87. dakikada dahil olan Arda Güler golünü attı. Golün ardından Mourinho'nun donuk bakışları gündem oldu.
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İspanya Laliga'nın üçüncü haftasında Malaga'yı konuk eden Real Madrid sahadan 4-0 galip ayrıldı. Ligde namağlup yoluna devam eden Eflatun Beyazlılar, 9 puanla liderlik koltuğuna oturdu.
ARDA GÜLER KAPANIŞI YAPTI
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 87. dakikada oyuna dahil oldu. Milli futbolcu sadece 4 dakika sonra golünü kaydederek kapanışı yaptı.
MOURINHO TEPKİ VERMEDİ BAKIŞLARI GÜNDEM OLDU
Arda Güler'in kısa süredeki performansı büyük beğeni toplarken Jose Mourinho'nun tepkisizliği sosyal medyada gündem oldu.
Güler'in golünden sonra kameralar kulübeye çevrilirken yerinde oturan Portekizli teknik direktörün hiçbir tepki vermediği görüldü. Mourinho'nun golün ardından donuk bakışları dikkat çekti.
3 MAÇTA 1 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ
Bu sezonki 3 maçta 145 dakika sahada kalan Arda Güler şimdiden 1 gol ve 1 asist kaydetti.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi