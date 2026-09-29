Anlaşma sona eriyordu: Fenerbahçe vakit kaybetmedi

Fenerbahçe dikkat çeken bir anlaşmaya daha imza attı.

Dizi ve film üreticisi Ay Yapım ile bir sezonluk işbirliği resmen açıklandı.

Fenerbahçe, Kadın Voleybol Takımı’nın forma önü sponsorluğu için Ay Yapım ile olan iş birliğini yeniledi. Ay Yapım logosu, 2026/27 sezonunda da sarı lacivertli ekibin formalarında yer alacak.

Fenerbahçe, Kadın Voleybol Takımı’nın forma önü sponsorluk anlaşmasının uzatıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye’nin önde gelen içerik üreticilerinden Ay Yapım ile sürdürülen iş birliğinin 2026/27 sezonunda da devam edeceği belirtildi.

Yapılan anlaşma kapsamında Ay Yapım logosu, Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın yeni sezonda kullanacağı formaların ön bölümünde yer almaya devam edecek.

Sarı lacivertli kulüp, geçtiğimiz sezonda da destek veren Ay Yapım’a teşekkür ederek, yenilenen sponsorluk anlaşmasının her iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kadın voleyboluna verdiği destekle dikkat çeken Ay Yapım, Fenerbahçe ile olan sponsorluk ortaklığını bir sezon daha sürdürme kararı aldı. Yenilenen anlaşma, kulübün kurumsal iş birlikleri kapsamında önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

DİKKAT ÇEKEN PARTNER

2005 yılında kurulan Ay Yapım, bugüne kadar yaklaşık 4 bin 500 saatlik dizi ve 29 sinema filmi üretimine imza attı. Türkiye’nin dizi ihracatında önemli bir paya sahip olan şirket, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yedi kez ihracat ödülüne layık görüldü.

Uluslararası alanda birçok ödül kazanan yapım şirketi, aynı zamanda üç kez International Emmy Award elde eden ilk ve tek Türk yapım şirketi olma özelliğini taşıyor. İçerikleriyle 150’den fazla ülkede izleyiciye ulaşan Ay Yapım, yurt içinde ve dışında medya sektörüne yatırım yapmayı ve sosyal sorumluluk projelerine destek vermeyi sürdürüyor.