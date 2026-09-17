Amedspor'dan 6 futbolcu milli takıma çağrıldı

Amedspor, Süper Lig'deki ilk sezonuna çok iyi başladı.

Oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Amedspor, 1 kez de yenildi ve ligde 10 puanla 3. sırada yer aldı.

Amedspor, Süper Lig'de bu hafta kendi sahasında 12 puanla ikinci sırada bulunan Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Rakibini yenerse 2. sıraya yükselecek.

AMEDSPOR'DAN 6 FUTBOLCU MİLLİ TAKIMDA

Amedspor'un sezona başarılı girişinden sonra 6 futbolcusu ülkelerinin milli takımlarına çağrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Milli davet alan oyuncularımıza başarılar" dileriz denilerek isimleri şöyle sıralandı:

Albant Lafont - Fildişi Sahili

Lumbardh Dellova - Kosova

Ermal Krasniqi - Kosova

Rayan Raveloson - Madagaskar

Rayan Lutin - Komorlar

Amadou Cisse - Gine

Amedspor'un yıldız oyuncularından Dia Saba ise İsrail Milli Takımı'na alınmadı.