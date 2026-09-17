Amedspor'dan 6 futbolcu milli takıma çağrıldı
Süper Lig'deki ilk sezonuna çok iyi bir başlangıç yapan Amedspor'un 6 futbolcusu milli takımlara çağrıldı.
Amedspor, Süper Lig'deki ilk sezonuna çok iyi başladı.
Oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Amedspor, 1 kez de yenildi ve ligde 10 puanla 3. sırada yer aldı.
Amedspor, Süper Lig'de bu hafta kendi sahasında 12 puanla ikinci sırada bulunan Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Rakibini yenerse 2. sıraya yükselecek.
AMEDSPOR'DAN 6 FUTBOLCU MİLLİ TAKIMDA
Amedspor'un sezona başarılı girişinden sonra 6 futbolcusu ülkelerinin milli takımlarına çağrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Milli davet alan oyuncularımıza başarılar" dileriz denilerek isimleri şöyle sıralandı:
Albant Lafont - Fildişi Sahili
Lumbardh Dellova - Kosova
Ermal Krasniqi - Kosova
Rayan Raveloson - Madagaskar
Rayan Lutin - Komorlar
Amadou Cisse - Gine
Amedspor'un yıldız oyuncularından Dia Saba ise İsrail Milli Takımı'na alınmadı.