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Amedspor'dan 6 futbolcu milli takıma çağrıldı

Süper Lig'deki ilk sezonuna çok iyi bir başlangıç yapan Amedspor'un 6 futbolcusu milli takımlara çağrıldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Amedspor'dan 6 futbolcu milli takıma çağrıldı

Amedspor, Süper Lig'deki ilk sezonuna çok iyi başladı.
Oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Amedspor, 1 kez de yenildi ve ligde 10 puanla 3. sırada yer aldı.

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Amedspor, Süper Lig'de bu hafta kendi sahasında 12 puanla ikinci sırada bulunan Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Rakibini yenerse 2. sıraya yükselecek.

AMEDSPOR'DAN 6 FUTBOLCU MİLLİ TAKIMDA

Amedspor'un sezona başarılı girişinden sonra 6 futbolcusu ülkelerinin milli takımlarına çağrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Milli davet alan oyuncularımıza başarılar" dileriz denilerek isimleri şöyle sıralandı:
Albant Lafont - Fildişi Sahili
Lumbardh Dellova - Kosova
Ermal Krasniqi - Kosova
Rayan Raveloson - Madagaskar
Rayan Lutin - Komorlar
Amadou Cisse - Gine
Amedspor'un yıldız oyuncularından Dia Saba ise İsrail Milli Takımı'na alınmadı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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