Amedspor'da hedef şampiyonluk!

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak Avrupa kupalarında mücadele etmeyi hedefliyor. Teknik direktör Seyid Ahmet Hafız, takımın hedeflerini açıklarken her maça galibiyet parolasıyla çıktıklarını vurguladı.

Amed Sportif Faaliyetler Kadın Futbol Takımı, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluk hedefiyle mücadelesini sürdürüyor. Sezon öncesi hazırlıklarını Kayseri'de yaptığı kampla tamamlayan Diyarbakır temsilcisi, ligin ilk 5 haftasında topladığı 9 puanla üçüncü sırada yer aldı. Yeşil-kırmızılı ekip, 17 Ekim Cumartesi günü sahasında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'i ağırlayacağı karşılaşmaya hazırlanırken gözünü zirveye dikti.

AMEDSPOR 9 PUAN TOPLADI

Ligin ilk 5 haftasında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Amed Sportif Faaliyetler, topladığı 9 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Teknik direktör Seyid Ahmet Hafız yönetimindeki takım, sezonun kalan bölümünde puan kayıplarını en aza indirerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

Kayseri'de gerçekleştirilen sezon öncesi kampın oyuncuların fiziksel ve mental hazırlığına katkı sağladığını belirten Hafız, ilk haftalarda alınan sonuçları değerlendirdi.

Hafız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlk 5 haftada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldık. Ligde 9 puanla 3. sıradayız. Mağlubiyetlerimizi ligin köklü takımlarından Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı aldık. Bu maçlara yönelik taktiksel planlarımızı yapmıştık ancak sahada her zaman istediğimiz sonuçları alamayabiliyoruz." dedi.

"SAHAYA KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ"

Amed Sportif Faaliyetler'in büyük bir camia olduğunu vurgulayan Seyid Ahmet Hafız, rakip ayrımı yapmadan her karşılaşmaya galibiyet hedefiyle hazırlandıklarını belirtti. Deneyimli teknik adam, sezonun en büyük hedefinin şampiyonluk olduğunu ifade etti.

Hafız, hedefleriyle ilgili şunları kaydetti:

"Rakibimiz kim olursa olsun sahaya kazanmak için çıkıyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor veya Beşiktaş olması bizim için fark etmiyor. Bundan sonraki süreçte de oyuncularımla hazırlanarak her maça kazanmak için çıkacağız. Her zaman hedefleri olan bir kulübüz. En büyük hedefimiz ligde şampiyon olmak. Bu yıl ligde ilk iki sırayı alan takımlar Avrupa'ya gidecek. Şampiyon olamasak bile ikinci olduğumuzda Avrupa serüvenimiz başlayacak. Takımımızı bu hedefler doğrultusunda hazırlıyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İsteğimiz Amedspor'u Avrupa'da da temsil etmek. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz."

HEM GOL HEM OYUNCU YETİŞTİRME HEDEFİ

Amed Sportif Faaliyetler'in oyun anlayışında hücum futbolunun önemli bir yere sahip olduğunu belirten Hafız, geçen sezon elde edilen istatistiklerin üzerine çıkmak istediklerini söyledi.

Takımın gelişimine ve altyapıdan yetişen futbolculara da değinen Hafız, "Geçen sezon Amedspor tarihinin en fazla gol attığı, en az gol yediği ve en fazla puan topladığı sezonu yaşadık. Geçen yılın üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Oyun anlayışımızda hep kazanmak olduğu için bazı maçlarımız bol gollü, bazıları ise daha az gollü geçiyor. Hedeflerimizden biri de bölgedeki oyunculara şans vermek ve gelecekte Amedspor'u temsil edecek nitelikli futbolcular yetiştirmek. Bu kapsamda hem ülkemizin hem de yurt dışındaki oyuncularımızın ülkelerinin milli takımlarına futbolcu gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

6 FUTBOLCU MİLLİ TAKIM KAMPINDA

Kadın futbolunda altyapıdan oyuncu yetiştirmenin önemine dikkat çeken Seyid Ahmet Hafız, kulübün milli takımlara futbolcu kazandırma konusunda da ilerleme kaydettiğini belirtti.

Geçen sezon Kevser Kartal'ın Kadın A Milli Takımı'na çağrılmasının kendileri için önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Hafız, şu anda 6 futbolcularının milli takım kamplarında bulunduğunu söyledi.

Hafız, "Geçen yıl Kevser Kartal'ı Kadın A Milli Takımı'na gönderdik. Bu, bizim için gerçekten güzel bir gelişmeydi. Uzun süredir kulübümüzden A Milli Takım'a yerli bir oyuncu gönderememiştik. Geçen yıl bunu başardık. Ülkemizin milli takımlarında 3, diğer ülkelerin milli takımlarında da 3 oyuncumuz olmak üzere toplam 6 futbolcumuz şu anda milli takım kamplarında. Bu nedenle çalışmalarımızı biraz eksik kadroyla sürdürüyoruz. Oyuncularımızın dönmesinin ardından FOMGET maçına tam kadroyla hazırlanacağız." dedi.

TARAFTARA DESTEK ÇAĞRISI

Kadın futbolunun daha geniş kitlelere ulaşması gerektiğini belirten Hafız, taraftar desteğinin takımın motivasyonu üzerindeki etkisine dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam, tribünlerde daha fazla taraftar görmek istediklerini dile getirdi.

Hafız, taraftarlara yönelik çağrısında, "Ülkemizde ve dünyada kadın futboluna, erkek futbolu kadar ilgi gösterilmiyor. Daha fazla taraftar bekliyoruz çünkü onların desteğini arkamızda hissettiğimizde kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Bize inananları görmek, taraftarlarımızın yanımızda olduğunu hissetmek hem bizi hem de oyuncularımı motive ediyor. Böyle durumlarda karşılaşmalara normalden daha fazla odaklanmış ve yüksek motivasyonla çıkabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Amed Sportif Faaliyetler, 17 Ekim'de Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET karşısında alacağı sonuçla şampiyonluk yarışında önemli bir adım atmayı hedefliyor.