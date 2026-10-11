Tümer Metin'den flaş Fenerbahçe yorumu! Aston Villa maçı öncesi uyardı

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısında elde ettiği 3-0'lık galibiyetin ardından Tivibu Spor'da değerlendirmelerde bulunan Tümer Metin, sarı-lacivertli takımın performansını yorumladı.

Tecrübeli futbol yorumcusu, hem takımın oyun yapısına hem de kaleci Ederson'un performansına dikkat çekerken, Aston Villa karşılaşması öncesinde Oğuz Aydın'ın ilk 11'de sahaya çıkabileceğini söyledi.

FENERBAHÇE'NİN OYUNUNDAKİ DETAYLARA DİKKAT ÇEKTİ

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ın golleriyle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 13'e çıkaran sarı-lacivertliler, karşılaşmada ortaya koyduğu oyunla da değerlendirildi.

Tümer Metin, Fenerbahçe'nin sahadaki organizasyonunu ve oyuncular arasındaki uyumu öne çıkarırken, teknik direktör İsmail Kartal'ın yoğun maç takvimini dikkate alarak kadro planlaması yaptığını düşündüğünü belirtti.

Metin maçın ardından yaptığı açıklamada, “Çok ekonomik buldum Fenerbahçe'yi. Sanıyorum İsmail hoca 3 maçlık bir plan yapmış ki teknik adamlar bunu yaparlar. Derli toplu buldum. Maçın başında bulunan gol. Kilit nasıl açılacak diye düşünürken en güvendiğiniz adamdan gelmiş olması. Uzun süre oynamadığı, eksikliğinin hissedildiği ve zorlu bir deplasman... Asensio'nun golü bulmuş olması onu da bir tık yukarıya taşıyacaktır. Hala tam hazır değil oyunda kaldığı süre için söylüyorum. Ama bu tip oyuncular sahada kalarak, süre alarak form tutarlar. Bir tık yukarıya taşıyacağı kanaatindeyim. Gol de yardımcı olur buna. Derli toplu buldum Fenerbahçe'yi. Guendouzi-Kante defansın önünde. Kante-Skriniar, Ake-Guendouzi uyumu. Birbirlerinin kademelerine girmeleri. Rakibi oraya sokmamaları. Sanki bir şeylerin inşa edilmiş ve yerine oturmuş görüntüsündeydi."

ASTON VILLA ÖNCESİ OĞUZ AYDIN TAHMİNİ

Fenerbahçe'nin bir sonraki önemli sınavı olan Aston Villa karşılaşması için de yorum yapan Metin, Oğuz Aydın'ın kadrodaki konumuna ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu.

Sarı-lacivertli futbolcunun Çaykur Rizespor maçında tercih edilmesini belirli bir planın parçası olarak değerlendiren Metin, Oğuz'un İngiliz ekibine karşı ilk 11'de görev alabileceğini dile getirdi.

Aston Villa maçıyla ilgili sözlerine devam eden Tümer Metin, “Bundan önce üzerine tartıştığımız oyuncular vardı. Acaba Oğuz tercihi doğru olabilir mi? Bence de bir planın parçası. Muhtemelen çarşamba günü başlayacaktır Oğuz'la” açıklamasında bulundu.

EDERSON İÇİN ŞAMPİYONLUK VURGUSU

Tümer Metin'in değerlendirmelerinde kaleci Ederson da önemli bir yer tuttu. Brezilyalı file bekçisinin Çaykur Rizespor karşısındaki performansını öven yorumcu, şampiyonluk hedefleyen takımların kalecilerinden kritik maçlarda belirleyici katkı beklediğini ifade etti.

Ederson'un performansına değinen Metin, “Hep söylerim, bu ligde şampiyon olacaksan golcün 20'li çift haneleri bulacak, kaleciniz de istisnasız size 5 maç kazandıracak. Bugün bu maçı Ederson kazandırdı diyeceğim 5 maç alacak. Geçen sene, ondan önceki seneler Fenerbahçe'nin içine düştüğü 1-0 buhranında, son anlar için söylüyorum Ederson'un da yardım etmediği haftalar vardı geçen sene. Ama bugün üzerine düşeni yaptı. Sezon başında beri iyi oynadığını belirtelim. Muhtemelen Aziz başkan dokunmuş. Ederson'un o güveni aldığını düşünüyorum çünkü işlerin koptuğu noktaya gelmişti” ifadelerini kullandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN SÜRESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Metin, Oğuz Aydın'ın Aston Villa maçında ilk 11'de oynayabileceği yönündeki tahminini Kerem Aktürkoğlu'nun Çaykur Rizespor karşılaşmasındaki durumuyla da ilişkilendirdi. Tecrübeli yorumcu, Oğuz'un daha az süre almasının bir sonraki maçın kadro planlamasıyla bağlantılı olabileceğini belirtti.

Oğuz Aydın için Tümer Metin ayrıca, “Belki Kerem'i oyunda tutarak Oğuz Aydın'a daha az süre vermiş olmasına rağmen çarşamba günü başlayacağının sinyali olabilir” açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısında hangi oyuncularla sahaya çıkacağı merak edilirken, Metin'in Oğuz Aydın hakkındaki tahmini maç öncesi gündeme taşındı. Sarı-lacivertli ekibin ilk 11 tercihi karşılaşma öncesinde belli olacak.