Amedspor'a veda etti: Giydiği şort ortalığı karıştırdı

Süper Lig'e yükselen Amedspor'la sözleşmesi sona eren Felix Afena Gyan'la yeni sezon öncesi anlaşma yapılmadı.

Ganalı futbolcu geçen sezon oynadığı 36 maçta 5 gol atarak Amedspor'un TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmasında önemli rol oynamıştı.

Sezon sonunda anlaşma yapılmayan oyuncu Amedspor'a veda etti.

GİYDİĞİ ŞORT ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Felix Afena Gyan, şu ana kadar hiçbir takımla anlaşmadı. Ancak 22 yaşındaki futbolcu antrenmanları da aksatmadı.

Tigris Haber'e göre 22 yaşındaki oyuncu tek başına çalışırken, fotoğrafını da paylaştı.

Antrenmanda Gyan'ın giydiği şort ortalığı karıştırdı.

Şortun Ankaragücü'nün armasını taşıması Diyarbakır'da yankı buldu. Amedsporlu taraftarlar, Ankaragücü ile anlaştığı yorumunu yaparak çok sayıda paylaşımda bulundular.



Bunun üzerine futbolcu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gyan, şu ifadeleri kullandı:

"Üzerimdeki Ankaragücü pantolonu hakkında soru soran herkese; bu pantolon yakın bir arkadaşımın hediyesi. Ben de onu sadece o arkadaşlığa duyduğum takdiri ve desteği göstermek amacıyla giyiyorum. Bunun ötesinde başka bir anlam taşıması söz konusu değil. İlgilenen herkese teşekkür ederim ancak altında yatan daha derin bir anlam yok. Lütfen sakin olun ve durumu gereğinden fazla farklı yorumlamayın. Hepinize sevgiler."