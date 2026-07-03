Amedspor boşluğu hemen doldurdu: Rakibinin yıldızıyla anlaştı
Erce Kardeşler'le yollarını ayıran Amedspor, Gaziantep FK'dan Mustafa Burak Bozan'la prensipte anlaştı.
Süper Lig ekiplerinden Amedspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Erce Kardeşler'le yollarını ayıran Diyarbakır ekibi, kaleci transferi için kolları sıvadı.
KALEDE HEDEF MUSTAFA BURAK BOZAN
amedtv.com'da yer alan habere göre; Diyarbakır ekibi aradığı file bekçisini Süper Lig'de buldu. Amedspor, Gaziantep FK forması giyen Mustafa Burak Bozan'a talip oldu.
PRENSİPTE ANLAŞMAYA VARILDI
Oyuncuyla prensipte anlaşmaya varan Amedspor transferi en kısa sürede tamamlamayı hedefliyor. Haberde Mustafa Burak Bozan'ın önümüzdeki günlerde Amedspor kampına katılabileceği kaydedildi.
HAZIRLIKLAR ERZURUM'DA BAŞLADI
Amedspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde başladı.
18 MAÇTA 34 GOLE ENGEL OLAMADI
Geçtiğimiz sezon Gaziantep FK formasıyla 18 maça çıkan Mustafa Burak Bozan, 34 gole engel olamadı. 4 maçta ise kalesini gole kapattı.