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Halk TV Spor Amedspor boşluğu hemen doldurdu: Rakibinin yıldızıyla anlaştı

Amedspor boşluğu hemen doldurdu: Rakibinin yıldızıyla anlaştı

Erce Kardeşler'le yollarını ayıran Amedspor, Gaziantep FK'dan Mustafa Burak Bozan'la prensipte anlaştı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Amedspor boşluğu hemen doldurdu: Rakibinin yıldızıyla anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Amedspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Erce Kardeşler'le yollarını ayıran Diyarbakır ekibi, kaleci transferi için kolları sıvadı.

KALEDE HEDEF MUSTAFA BURAK BOZAN

amedtv.com'da yer alan habere göre; Diyarbakır ekibi aradığı file bekçisini Süper Lig'de buldu. Amedspor, Gaziantep FK forması giyen Mustafa Burak Bozan'a talip oldu.

Amedspor boşluğu hemen doldurdu: Rakibinin yıldızıyla anlaştı - Resim : 1

PRENSİPTE ANLAŞMAYA VARILDI

Oyuncuyla prensipte anlaşmaya varan Amedspor transferi en kısa sürede tamamlamayı hedefliyor. Haberde Mustafa Burak Bozan'ın önümüzdeki günlerde Amedspor kampına katılabileceği kaydedildi.

HAZIRLIKLAR ERZURUM'DA BAŞLADI

Amedspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde başladı.

18 MAÇTA 34 GOLE ENGEL OLAMADI

Geçtiğimiz sezon Gaziantep FK formasıyla 18 maça çıkan Mustafa Burak Bozan, 34 gole engel olamadı. 4 maçta ise kalesini gole kapattı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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