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Halk TV Spor Amedspor'a veda etti: "Başka hiçbir şey dilemiyorum" diyerek gitti

Amedspor'a veda etti: "Başka hiçbir şey dilemiyorum" diyerek gitti

Yeni transferlerle kadrosunu güçlendirmeye çalışan Amedspor'da bir de veda yaşandı. "Başka hiçbir şey dilemiyorum" diyerek gitti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Amedspor'a veda etti: "Başka hiçbir şey dilemiyorum" diyerek gitti

Süper Lig'in yeni takımı Amedspor, kadrosunu yeni transferlerle güçlendirmeye çalışırken, bir de veda haberi geldi. "Başka hiçbir şey dilemiyorum" diyerek gitti.

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Amedspor, Felix Afena-Gyan'ı geçen sezonun başında kadrosuna katmıştı. Ganalı futbolcu TFF 1. Lig'de Amedspor formasını 35 maçta giyerken 5 de gol attı.
Ancak birliktelik 1 sezon sürdü. Amedspor, Süper Lig'e çıkarken, Ganalı oyuncuyla yollarını ayırdı.

AMEDSPOR'A VEDA ETTİ: BAŞKA HİÇBİR ŞEY DİLEMİYORUM

Felix Afena-Gyan, bir veda mesajı paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:
"Kulüpte geçirdiğim süre boyunca gösterdiğiniz tüm sevgi ve destek için teşekkür ederim. Bu bölüm sona erse de birlikte paylaştığımız her an için her zaman minnettar olacağım.

Amedspor'a veda etti: "Başka hiçbir şey dilemiyorum" diyerek gitti - Resim : 2
Takım arkadaşlarına, teknik ekibe, kulüpteki herkese ve özellikle de beni ilk günden itibaren evimde hissettiren taraftarlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Desteğiniz, tutkunuz ve bana olan inancınız, kelimelerle anlatılamayacak kadar değerliydi.
Amedspor’a gelecekte başarıdan başka hiçbir şey dilemiyorum. Bu kulüp ve onun inanılmaz taraftarları, kalbimde her zaman özel bir yere sahip olacak."
Ganalı futbolcunun yeni sezonda Iğdır FK'da forma giyeceği belirtildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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