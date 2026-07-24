Amedspor ünlü golcüyü İstanbul'a getirdi: İmza atacak

Süper Lig'in yeni takımı Amedspor, bir transfer bombası daha patlatmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü golcü İstanbul'a getirildi. İmza atacak.

Son olarak Fransa'nın Lorient takımında forma giyen 25 yaşındaki Senegalli futbolcu Bamba Dieng ile her konuda anlaşma sağlandı. Amidahaber'den Fırat Karahan'ın haberine göre; Senegalli santrfor sağlık kontrollerinden geçirilmek için İstanbul'a getirildi.

Kontrollerin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmeye imza atılacağı bildirildi. Kulübüyle sözleşmesi biten futbolcunun bonservis bedelinin bulunmadığı belirtildi.

FRANSA'DA GEÇEN SEZON 26 RESMİ MAÇTA 16 GOL ATTI

Dieng, ülkesinde futbola başladıktan sonra 2020'de Fransa'nın Marsilya takımına transfer oldu. 2023'te de Lorient takımına geçti.

Dieng, geçen sezon Lorient'te 26 resmi maçta 16 gol attı.

Kulüp kariyerinde 138 maçta 39 golü bulunan Dieng, Senegal Milli Takımı'nda da 23 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

Dieng, santrfor bölgesinin yanı sıra kanatlarda da görev yapıyor.