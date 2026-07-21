Amedspor'a 15 milyon euroluk golcü geliyor: Bonservis ödemeyecekler

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Amedspor, golcü transferi için görüşmelerini hızlandırdı. Süper Lig'de kalıcı olacak bir kadro kurmayı hedefleyen Diyarbakır ekibi flaş bir isme yöneldi.

BAMBA DIENG'LE BÜYÜK ORANDA ANLAŞTILAR

İspanyol gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; Amedspor, Senegalli futbolcu Bamba Dieng'i transfer ediyor. Taraflar arasında büyük oranda anlaşma sağlandığı belirtilirken kısa süre içerisinde resmi imzaların atılması bekleniyor.

16 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Ligue 1 ekiplerinden Lorient'te 26 maça çıkan Bamba Dieng, bin 473 dakika sahada kaldı. Dieng bu sürede 16 gol ve 1 asist kaydetti.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Fransız kulübüyle sözleşmesi sona eren Bamba Dieng'in piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.