Amedspor'a Beşiktaş'ı 3 golle yendiği maçtan kötü haber: TFF duyurdu

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ı 3-2 yenerek liderlik koltuğuna oturan Amedspor'a Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) kötü haber geldi.

2 MİLYON 542 BİN 500 TL PARA CEZASI

TFF, Beşiktaş maçında yaşanan saha ve tribün olayları nedeniyle Diyarbakır ekibine toplamda 2 milyon 542 bin 500 TL para cezası verdi.

BESNIK HASİ'YE 1 MAÇ MEN

Amedspor teknik direktörü Besnik Hasi ise 1 maç men ve 100 bin TL para cezası aldı. Besnik Hasi milli aranın ardından oynanacak olan Gençlerbirliği maçında kulübede olamayacak.

NAHİT EREN'E CEZA ÇIKMADI

Öte yandan Amedspor Başkanı Nahit Eren'e ise ceza çıkmadı. Nahit Eren, Beşiktaş galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada TFF, MHK ve hakemler aleyhine sert ifadeler kullanmıştı.