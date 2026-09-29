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Halk TV Spor Amedspor'a Beşiktaş'ı 3 golle yendiği maçtan kötü haber: TFF duyurdu

Amedspor'a Beşiktaş'ı 3 golle yendiği maçtan kötü haber: TFF duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) PFDK kararlarını açıkladı. Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden Amedspor'un cezası belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Amedspor'a Beşiktaş'ı 3 golle yendiği maçtan kötü haber: TFF duyurdu

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ı 3-2 yenerek liderlik koltuğuna oturan Amedspor'a Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) kötü haber geldi.

2 MİLYON 542 BİN 500 TL PARA CEZASI

TFF, Beşiktaş maçında yaşanan saha ve tribün olayları nedeniyle Diyarbakır ekibine toplamda 2 milyon 542 bin 500 TL para cezası verdi.

BESNIK HASİ'YE 1 MAÇ MEN

Amedspor teknik direktörü Besnik Hasi ise 1 maç men ve 100 bin TL para cezası aldı. Besnik Hasi milli aranın ardından oynanacak olan Gençlerbirliği maçında kulübede olamayacak.

Amedspor'a Beşiktaş'ı 3 golle yendiği maçtan kötü haber: TFF duyurdu - Resim : 1

NAHİT EREN'E CEZA ÇIKMADI

Öte yandan Amedspor Başkanı Nahit Eren'e ise ceza çıkmadı. Nahit Eren, Beşiktaş galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada TFF, MHK ve hakemler aleyhine sert ifadeler kullanmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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