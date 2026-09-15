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Halk TV Spor Amedspor teknik direktörüne 5 haftadan milli takım sürprizi

Amedspor teknik direktörüne 5 haftadan milli takım sürprizi

Süper Lig'de ilk 5 haftanın gözde takımlarından Amedspor'un teknik direktörü Besnik Hasi, Kosova A Milli Takımı'na önerildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Amedspor teknik direktörüne 5 haftadan milli takım sürprizi

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor ilk 5 haftada gösterdiği performansla beğeni topladı. 10 puan toplamayı başaran Diyarbakır ekibi, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından 3. sırada yer aldı.

BAŞAKŞEHİR'İ 5 GOLLE MAĞLUP ETTİLER

Son olarak Süper Lig'de Başakşehir'i konuk eden Amedspor sahadan 5-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılmayı başardı.

KOSOVA MİLLİ TAKIMI'NA ÖNERDİLER

Amedspor'daki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken teknik direktör Besnik Hasi için sürpriz bir öneri geldi. Kosova basını, Arnavut teknik adamın milli takımın başına geçmesi için çağrıda bulundu.

Düşük bütçe ile etkili sonuçlar aldığına dikkat çekilen teknik adamın Kosova A Milli Takımı için diğer isimlerden daha iyi bir seçenek olduğu vurgulandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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