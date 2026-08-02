Amedspor Hafız'a imzayı attırdı

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına sürdüren Amedspor Kadın Futbol Takımı, teknik direktör Seyid Ahmet Hafız ile yeniden anlaşma sağladı.

Diyarbakır ekibinden yapılan açıklamada, sözleşmenin 2026-2027 sezonunun sonuna kadar geçerli olacağını ifade etti.

AMEDSPOR'UN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Amedspor Kadın Futbol Takımı’ndan yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Teknik Direktör Seyid Ahmet Hafız ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar yeniden anlaşmaya varmıştır. 2026-2027 sezonunda Kadın Takımımızın teknik direktörlüğü görevini sürdürecek olan Seyid Ahmet Hafız’a görevinde başarılar diliyor, yapılan anlaşmanın kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz.” denildi.

SEZONU 7. BİTİRDİ

Amedspor Kadın Futbol Takımı, Kadınlar Süper Lig'de geçen sezonu 7. sırada tamamladı.

Diyarbakır temsilcisi, ligde çıktığı 30 karşılaşmada 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

Sezonu 54 puanla tamamlayan Amedspor, ligi orta sıralarda bitirirken yeni sezona yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.