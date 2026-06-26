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Amedspor defansa takviye yaptı: Transfer resmen açıklandı

Amedspor, Standard Liege forması giyen İskoç stoper David Bates'i kadrosuna kattı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Amedspor defansa takviye yaptı: Transfer resmen açıklandı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Diyarbakır ekibi, İskoç futbolcu David Bates’i kadrosuna kattı.

Amedspor'dan transfere dair yapılan açıklamada "Kulübümüz, 2026–2027 sezonu kadro planlaması doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek amacıyla stoper David Bates ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. David Bates’e kulübümüze hoş geldin diyor, Amedspor forması altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Amedspor defansa takviye yaptı: Transfer resmen açıklandı - Resim : 1

SON OLARAK STANDARD LIEGE'DE FORMA GİYDİ

Son olarak Belçika ekibi Standard Liège’de forma giyen Bates'in kariyerinde Raith Rovers, East Stirlingshire, Brechin City, Rangers, Hamburg, Cercle Brugge, Sheffield Wednesday, Aberdeen ve Mechelen takımlarında görev yaptığı kaydedildi.

18 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Standard Liege formasıyla 18 maça çıkan David Bates, bin 380 dakika sahada kaldı. 29 yaşındaki stoper, 1 gol kaydetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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