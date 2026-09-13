Amedspor Başakşehir'e gol oldu yağdı

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Süper Lig'in 5. haftasında Amedspor ve Başakşehir karşı karşıya geldi.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Amedspor 5-0 kazanmayı başardı.

Amedspor'a galibiyeti getiren golleri 45+1'de Emin Bayram (kendi kalesine), 52, 56. ve 75. dakikalarda Gift Orban ile 84. dakikada Mbaye Diagne attı.

3. SIRAYA YÜKSELDİ

Bu sonuçla Amedspor, puanını 10 yaptı ve ligde 3. sıraya yükseldi.

Başakşehir ise 4 puanda kalarak 13. sıraya geriledi.

MAÇTAN KRİTİK DAKİKALAR

3. dakikada İstanbul Başakşehir gole yaklaştı. Krasnic'in kafayla kalecisi Lafont'a göndermek istediği top, Shomurodov'a geldi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Shomurodov'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

12. dakikada Amed Sportif Faaliyetler kontra atağa çıktı. Krasnic'in pasında Orban'ın gelişine vuruşunda, top az farkla direğin yanundan dışarı çıktı.

36. dakikada Fayzullayev'in topuğuyla yaptığı vuruşta topu, Bates kornere çıkardı.

45. dakikada ev sahibi takımdan Ballet'in kale sahasına doğru gönderdiği topu uzuklaştırmak isteyen Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda meşin yuvarlak, takım arkadaşı Emin Bayram'a çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada Furkan Soyalp'in ortasında Orban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

56. Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Krasnic, topu Orban'a gönderdi. Orban, yerden düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.

75. dakikada yeşil kırmızılılar 4. golü buldu. Kontra atakta kaleci Deniz Dilmen ile karşı karşıya pozisyonda Krasnic'in pasıyla topla buluşan Orban, boş kaleye topu gönderdi.

84. dakikada Raveloson'un pasıyla topla buluşan Diagne, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 5-0.

Mücadele 5-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.