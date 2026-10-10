Amedspor 90+3'de koltuktan düştü

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Amed Sportif Faaliyetler kozlarını paylaştı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Amedspor iki kez öne geçerken, Gençlerbirliği son sözü uzatma dakikalarında söyledi.

Thalisson’un 90+3. dakikada attığı golle mücadele 2-2 sona erdi ve iki ekip sahadan birer puanla ayrıldı.

MÜCADELEDE KARŞILIKLI GOLLER

Karşılaşmada Amed Sportif Faaliyetler ile Gençlerbirliği arasındaki mücadele, ikinci yarıda atılan gollerle daha da hareketlendi.

Dakikalar 54'ü gösterdiğinde Gençlerbirliği, Luis'in serbest vuruştan kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi. Ceza yayının hemen gerisinden kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Luis, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu.

AMEDSPOR YENİDEN ÖNE GEÇTİ

Mücadelenin 68. dakikasında Amed Sportif Faaliyetler bir kez daha üstünlüğü yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Krasnic'in ceza sahası içinden yaptığı vuruş direkten döndü.

Pozisyonun devamında Raveloson'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ballet, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

GENÇLERBİRLİĞİ 90+3'DE ATTI

Karşılaşmanın son bölümünde beraberlik için baskısını artıran Gençlerbirliği, 84. dakikada Diabate ile etkili olmaya çalıştı. Sol kanattan kullanılan kornerin ardından ceza sahası dışından vuruşunu yapan Diabate, topu üstten auta gönderdi.

Mücadelenin uzatma dakikalarında baskısını sürdüren ev sahibi ekip, aradığı golü 90+3. dakikada buldu. Sağ kanattan kullanılan kornerde iyi yükselen Thalisson, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-2'ye taşıdı.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Gençlerbirliği ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki mücadele 2-2 sona erdi. Son dakikada gelen golle Gençlerbirliği mağlubiyetten kurtulurken, iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

SÜPER LİG'DE ZİRVEDEKİ KOLTUĞUNDAN DÜŞTÜ

Gençlerbirliği ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan 2-2'lik karşılaşmanın ardından Trendyol Süper Lig'deki puan durumu da merak konusu oldu. Karşılaşma öncesinde 6 maçta 13 puan toplayan Amedspor, lider Galatasaray'ın ardından üst sıralardaki yerini koruma mücadelesi veriyordu. Gençlerbirliği ise 7 puanla alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyordu.

GENÇLERBİRLİĞİ 2-2 AMEDSPOR

Stat: Eryaman

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Emin Tuğral, Kerem İlitangil

Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Metehan Baltacı, Goutas, Thalisson, Abdurrahim Dursun (Dk. 46 Salih Uçan), Diabate, Luis (Dk. 81 Orakpo), Fıratcan Üzüm (Dk. 66 Yiğit Hamza Aydar), Tongya (Dk. 82 Martor), Gouveia (Dk. 90+5 Ensar Çavuşoğlu), Mendes

Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Krasnic (Dk. 90+2 Diagne), Dellova (Dk. 84 Mehmet Yeşil), Bates, Umut Meraş, Raveloson, Furkan Soyalp (Dk. 90+2 Cem Üstündağ), Ballet, Dia Saba (Dk. 85 Miraç Acer), Muhammed Khalil (Dk. 61 Ali Turap Bülbül), Orban

Goller: Dk. 25 Dia Saba (Penaltıdan), Dk. 68 Ballet (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 54 Luis, Dk. 90+3 Thalisson (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 15 Thalisson, Dk. 23 İrfan Can Eğribayat, Dk. 57 Metehan Baltacı, Dk. 66 Fıratcan Üzüm (Gençlerbirliği), Dk. 53 Umut Meraş, Dk. 57 Dellova, Dk. 57 Dia Saba, Dk. 73 Lafont (Amed Sportif Faaliyetler)