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Halk TV Spor Fenerbahçe'ye büyük şok: Yıldız oyuncu sakatlandı maçta yok

Fenerbahçe'ye büyük şok: Yıldız oyuncu sakatlandı maçta yok

Fenerbahçe'ye kritik maç öncesi büyük şok. Yıldız oyuncu sakatlandı, oynamayacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'ye büyük şok: Yıldız oyuncu sakatlandı maçta yok

Fenerbahçe'de büyük şok. Yıldız oyuncusu sakatlandı, maçta oynamayacak.
Sarı lacivertli kulüp sakatlık haberini karşılaşma öncesi duyurdu.

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Buna göre yarınki önemli maçta forma giyemeyeceği duyuruldu.

FENERBAHÇE'DEN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'ndeki derbi maçta yarın Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Bu karşılaşmada Hande Baladın'ın forma giyemeyeceği bildirildi.

Fenerbahçe'ye büyük şok: Yıldız oyuncu sakatlandı maçta yok - Resim : 2
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sporcumuz Hande Baladın’ın kalça bölgesinde gelişen hassasiyet ve ağrı sonrası yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda kalça kasında (iliopsoas) zorlanma ve ödem tespit edilmiştir.
Sporcumuzun tedavisine devam edilirken tedbir amaçlı olarak pazar günü oynanacak karşılaşmada yer alamayacaktır.
Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Hande Baladın
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